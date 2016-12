Você está: Notícias

Sabor

Mãe de César Menotti & Fabiano duela com sogra de Bruno no Duelo De Mães

Vcfaz.tv - Ontem, 20:57







Mãe de César Menotti & Fabiano duela com sogra de Bruno no Duelo De Mães (Gabriel Gabe / Divulgação) Mãe de César Menotti & Fabiano duela com sogra de Bruno no Duelo De Mães (Gabriel Gabe / Divulgação)

Na véspera de Natal, 24 de dezembro, Ticiana Villas Boas apresenta mais um animado episódio de Duelo de Mães .



Em uma competição tipicamente sertaneja, Elsi , mãe da famosa dupla César Menotti & Fabiano , duela com Gleide , a sogra de Bruno , da consagrada dupla Bruno & Marrone .



Na primeira prova, as competidoras preparam os pratos preferidos de suas famílias e são avaliadas pelo chef Guga Rocha. Elsi faz seu famoso frango com polenta de milho verde e Gleide prepara uma galinhada que faz o maior sucesso com sua família. Na segunda prova, o chef Guga desafia as mães a fazerem uma ceia de Natal com molho de rapadura para peru e tender, além de um arroz da sorte como acompanhamento. Nessa prova, as mães, como sempre, são avaliadas por seus familiares num teste-cego. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, Ticiana Villas Boas apresenta mais um animado episódio deEm uma competição tipicamente sertaneja,, mãe da famosa dupla, duela com, a sogra de, da consagrada duplaNa primeira prova, as competidoras preparam os pratos preferidos de suas famílias e são avaliadas pelo chef Guga Rocha. Elsi faz seu famoso frango com polenta de milho verde e Gleide prepara uma galinhada que faz o maior sucesso com sua família. Na segunda prova, o chef Guga desafia as mães a fazerem uma ceia de Natal com molho de rapadura para peru e tender, além de um arroz da sorte como acompanhamento. Nessa prova, as mães, como sempre, são avaliadas por seus familiares num teste-cego.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).