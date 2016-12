Você está: Notícias

Anatel registra queda de 7,4% nas reclamações de telecom em novembro

As 310,4 mil reclamações registradas em novembro deste ano por consumidores de serviços de telefonia móvel, banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia fixa na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) representaram uma queda de 7,4% em relação ao no mesmo mês do ano passado, diminuição de 25 mil reclamações.



Entre janeiro e novembro deste ano, o volume de reclamações registradas na Agência atingiu 3,61 milhões, queda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2015, redução de 139,9 mil queixas.



Novembro de 2016 apresentou redução de 1,9% no volume de reclamações na telefonia móvel em comparação com o mesmo mês de 2015, menos 2,92 mil reclamações. Do total das reclamações recebidas de janeiro a novembro, houve um aumento de 2,9% nas reclamações relativas à telefonia móvel ,47,81 mil queixas a mais.



Os outros serviços de telecomunicações acompanhados pela Anatel registraram queda. A maior diminuição ocorreu na TV por assinatura com queda de 11,8%, 63,54 mil reclamações a menos de janeiro a novembro; seguida pela banda larga fixa com redução de 8,5%, menos 49,92 mil queixas; e telefonia fixa que apresentou queda de 8,2% nas reclamações, 78,14 mil registros a menos que no ano passado.



