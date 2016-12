Você está: Notícias

Now tem promoção especial de natal com filmes a partir de R$ 2,90

Vcfaz.tv - Ontem, 21:06







Now tem promoção especial de natal com filmes por R$ 2,90 (Divulgação)

Durante o mês de dezembro, os clientes da NET podem aproveitar grandes títulos do cinema no NOW , com preço especial na Promoção de Natal . São filmes a partir de R$ 2,90 , que podem ser assistidos no conforto de casa, com toda a família.



Entre os filmes da promoção estão: A Lenda de Tarzan; A Era do Gelo: O Big Bang; Batman vs Superman: A Origem da Justiça; Independence Day: O Ressurgimento; Angry Birds; Jogo do Dinheiro; Como Eu Era Antes de Você; Marley e Eu; Simplesmente Acontece e Galinha Pintadinha. Durante o mês de dezembro, os clientes da NET podem aproveitar grandes títulos do cinema no, com preço especial na. São filmes a partir de, que podem ser assistidos no conforto de casa, com toda a família.Entre os filmes da promoção estão: A Lenda de Tarzan; A Era do Gelo: O Big Bang; Batman vs Superman: A Origem da Justiça; Independence Day: O Ressurgimento; Angry Birds; Jogo do Dinheiro; Como Eu Era Antes de Você; Marley e Eu; Simplesmente Acontece e Galinha Pintadinha.





