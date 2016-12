Você está: Notícias

1977

Multishow exibe especial inédito do novo DVD de Luan Santana

robertoscalon - Ontem, 23:56







Luan Santana em "1977" (Divulgação/Multishow) Luan Santana em "1977" (Divulgação/Multishow)



A noite de Natal (25) será regada por muita música especial na programação de fim de ano do Multishow . A partir das 20h, o canal exibe com exclusividade o último trabalho de Luan Santana, o DVD “1977” .



Neste novo projeto, ele conta com as participações das cantoras Ana Carolina, Anitta, Ivete Sangalo, Marília Mendonça e Sandy, além da atriz Camila Queiroz. A temática tem como objetivo homenagear as mulheres e a conquista de seus direitos, mesclando as canções com depoimentos das convidadas.



