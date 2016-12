Você está: Notícias

Net e Claro HDTV iniciam as vendas do Pay Per View do Big Brother Brasil

Lucasfrade - Hoje, 15:58







(Divulgação) (Divulgação)

A NET e a Claro HDTV iniciam as vendas do pacote pay-per-view do Big Brother Brasil 17 , que estreia em janeiro 2017 e contará com Tiago Leifert no comando dos programas ao vivo. Mas antes mesmo dos brothers entrarem na casa mais vigiada do Brasil, os clientes podem ver e rever alguns dos melhores momentos das edições anteriores do programa no NOW.



Quem fizer a compra antecipada do pay-per-view também poderá acompanhar, até a estreia do programa, a transmissão do “Aquecimento BBB”, nos canais 241 e em HD no 741. Além de ter um desconto especial na contratação do pacote.



Com o início das transmissões ao vivo o pay-per-view para os NETs também contará com o canal HD 742. O canal Mosaico HD multi-câmeras no 743, estará disponível para os clientes da NET e Claro HDTV, e permitirá acompanhar o dia a dia dos brothers 24 horas por dia, exceto nos momentos reservados - no confessionário ou quando realizam gincanas e tarefas especiais. Nesse período, serão apresentadas cenas exclusivas e os melhores momentos da casa.



Os NETs acessam o NOW pelo canal 1 da NET HDTV. Clientes NET e Claro HDTV também podem curtir em qualquer lugar, no site



Os clientes terão 10% de desconto nas assinaturas até 31/12, podendo parcelar em 5x de R$ 42,90 nas compras realizadas pelo controle remoto (canal 250). Os NET's também podem contratar pelo site www.net.com.br ou telefones 4004-8844 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-726-0800 para demais regiões. Na Claro é possível assinar o BBB 17 ligando para a central de atendimento 10699.





