É Notícia recebe o professor de Direito Constitucional da FGV Joaquim Falcão

No ' É Notícia ' desta segunda-feira (26), Amanda Klein recebe o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), Joaquim Falcão .



Ex-membro do Conselho Nacional de Justiça, o especialista fala sobre o desenvolvimento da Operação Lava Jato e comenta a atuação do Supremo Tribunal Federal em 2016, a comparando com outros países. " Na Inglaterra, por exemplo, pela primeira vez a Suprema Corte resolveu julgar como o Brexit poderia ser desenvolvido. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional interferiu nas políticas e empréstimos de Angela Merkel à Espanha. E nos Estados Unidos, a pouco tempo atrás, foi o Supremo que definiu a vitória de Bush. Então isso não é 'jabuticaba' nossa, é tendência no mundo inteiro ", afirma.



Ele fala também sobre o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados e comenta: " Ele estava privatizando o cargo de Presidente da Câmara. Usava de sua função para interesses próprios ", diz. Além disso, ele comenta sobre a Operação Lava Jato, classifica o Brasil como " o país que mais tem foro privilegiado no mundo " e cita que ela tem uma mensagem nova ao país: " Menos palavras e mais fatos ", finaliza.



