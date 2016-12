Você está: Notícias

Outra Chance

Band reapresenta o Masterchef Júnior em janeiro

Lucasfrade - Hoje, 16:09







A partir do próximo domingo, 1º de janeiro , a Band volta a apresentar o MasterChef Júnior , edição do talent show que reuniu jovens cozinheiros com idades entre 9 e 13 anos.



Vinte crianças participaram da divertida disputa sob o olhar atento e cuidadoso dos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin e da apresentadora Ana Paula Padrão.



Os telespectadores poderão rever os cozinheiros mirins nas mais diversas provas ao longo dos nove episódios da temporada. Os pequenos tiveram que mostrar suas habilidades para permanecer na disputa. A cada episódio, dois competidores deixam a competição.





