Censura

Canal Português Biggs cancela exibição de Sailor Moon Crystal e causa polêmica

Lucasfrade - Hoje, 16:19







(Divulgação) (Divulgação)

O canal português Biggs resolveu cancelar a exibição de Sailor Moon Crystal . Conhecida por suas cenas lésbicas, a série sofreu com a censura no país. O canal resolveu cortar todas as cenas amorosas da Sailor Plutão com Sailor Moon.



O canal, que tem como público alvo crianças de 8 a 14 anos, resolveu se pronunciar oficialmente sobre o cancelamento: " Na escolha da programação que compõe a sua grade e que emite, o canal Biggs, no exercício da sua liberdade e no quadro da responsabilidade editorial que lhe cabe, rege-se por critérios exclusivamente editoriais, tendo em conta, em especial, o seu público-alvo ".



