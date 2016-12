Você está: Notícias

Terra do Nunca

Globo exibe minissérie baseada na história de Peter Pan

robertoscalon - Hoje, 20:30







Charlie Rowe em "Terra do Nunca" (Divulgação) Charlie Rowe em "Terra do Nunca" (Divulgação)



A Globo exibe as aventuras de "Terra do Nunca" , minissérie dividida em dois capítulos nesta terça-feira (27) e nesta quarta-feira (28). Peter (Charlie Rowe) é um órfão que cresceu nas ruas de Londres, na virada do século. O menino e seus amigos conseguem sobreviver graças às suas esperteza e destreza, que os permitem agir como batedores de carteira. Vivendo sob a tutela do mentor Jimmy Hook (Rhys Ifans), eles precisam capturar um tesouro aparentemente mágico, impagável e capaz de transportá-los a um novo mundo.



A Terra do Nunca, por sua vez, é um reino encantado com mistérios e lendas sobre a juventude eterna. Lá, amigos e inimigos desconhecidos recebem os novos amigos. Entre esses grupos estão piratas do século 18 liderados pela enérgia Elizabeth Bonny (Anna Friel) e a tribo Kaw, comandada por Holy Man (Raoul Max Trujillo). Aos poucos, Peter, Hook e os Meninos Perdidos se envolvem cada vez mais com a guerra para proteger esse novo mundo e percebem que envelhecer em algum momento de suas vidas não é assim tão importante e necessário.



