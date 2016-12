Você está: Notícias

Netflix estreia segunda temporada de "The Affair"

robertoscalon - Hoje, 20:43







"The Affair" estreia nova temporada na Netflix (Divulgação/Showtime) "The Affair" estreia nova temporada na Netflix (Divulgação/Showtime)



A Netflix estreia no Brasil, a segunda temporada de "The Affair" . A série explora os efeitos emocionais de uma relação extra-conjugal entre Noah Solloway e Alison Bailey depois de se conhecerem na vila costeira de Montauk em Long Island.



Noah é um professor em Nova Iorque e ex-aluno da Williams College que conseguiu publicar um romance e está a ter dificuldades a escrever o segundo. Tem um casamento feliz e quatro filhos, mas ressente o facto de estar dependente do dinheiro do seu sogro rico. Alison é uma jovem empregada de mesa que está a tentar juntar os cacos da sua vida e do seu casamento após a morte do seu filho. A história do caso é contada separadamente e as memórias mudam consoante as perspetivas.



Na estreia da segunda temporada, Noah está na prisão após ser acusado pelo assassinato do cunhado de Alison. Porém, ao contar apenas com evidência circunstancial, a polícia poderia terproblemas para provar a culpa de Noah.



