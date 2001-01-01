Música Multishow seleciona os 100 melhores clipes de 2016 para animar a noite de Réveillon Vcfaz.tv - Hoje, 00:25
Multishow seleciona os 100 melhores clipes de 2016 para animar a noite de Réveillon (Divulgação)
Para encerrar o ano em grande estilo, uma edição especial do programa TVZ, o TOP TVZ Faz a Sua Festa, garante a trilha sonora da noite do dia 31, a partir das 19h, no canal de televisão por assinatura Multishow.
O programa faz uma seleção dos 100 clipes mais pedidos de 2016 para agitar a virada. O ranking tem Anitta, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Beyoncé, Calvin Harris, Ariana Grande e Ludmilla, entre outros nomes que embalaram o ano.
Confira abaixo a lista completa, em ordem alfabética.
1. ANITTA - BANG
2. ANITTA PART. JHAMA - ESSA MINA É LOUCA
3. ANITTA PART. MALUMA - SIM OU NÃO
4. ANNE MARIE - ALARM
5. ARIANA GRANDE - FOCUS
6. ARIANA GRANDE - INTO YOU
7. ARIANA GRANDE FEAT. NICKI MINAJ - SIDE TO SIDE
8. BEYONCÉ - FORMATION
9. BEYONCÉ - SORRY
10. BEYONCÉ FEAT NICKI MINAJ - FLAWLESS
11. BRITNEY SPEARS - SLUMBER PARTY
12. BRUNINHO & DAVI PART. LUAN SANTANA - E ESSA BOCA AÍ?
13. BRUNINHO E DAVI - ELA SABE SER SEXY
14. BRUNO MARS - 24K MAGIC
15. CALVIN HARRIS - MY WAY
16. CALVIN HARRIS & DISCIPLES - HOW DEEP IS YOUR LOVE
17. CALVIN HARRIS FEAT. RIHANNA - THIS IS WHAT YOU CAME FOR
18. CLAUDIA LEITTE PART. DADDY YANKEE - CORAZÓN
19. COLDPLAY - ADVENTURE OF A LIFETIME
20. COLDPLAY FEAT. BEYONCÉ - HYMN FOR THE WEEKEND
21. DAVID GUETTA FEAT. ZARA LARSSON - THIS ONE'S FOR YOU
22. DELANO - REMEXE MEXE
23. DEMI LOVATO - COOL FOR THE SUMMER
24. DENNIS - MALANDRAMENTE
25. DESIIGNER - PANDA
26. DNCE - BODY MOVES
27. DNCE - CAKE BY THE OCEAN
28. DRAKE - HOTLINE BLING
29. DREAM TEAM DO PASSINHO - VAI DAR RUIM
30. DUA LIPA - HOTTER THAN HELL
31. DUDUZINHO - FAÇO O QUE EU QUERO
32. ENRIQUE IGLESIAS - DUELE EL CORAZÓN
33. FERRUGEM - ENSABOADO
34. FIFTH HARMONY - THAT'S MY GIRL
35. FIFTH HARMONY - WORK FROM HOME
36. FIFTH HARMONY - WORTH IT
37. FIFTH HARMONY FEAT. TY DOLLA $IGN ? WORK FROM HOME
38. G-EAZY FEAT. BEBE REXHA - ME, MYSELF AND I
39. GUSTTAVO LIMA - QUE PENA QUE ACABOU
40. HAILLE STEINFELD - STARVING
41. HENRIQUE & JULIANO - COMO É QUE A GENTE FICA
42. IVETE SANGALO - MAIS E MAIS
43. J BALVIN FEAT. ANITTA - GINZA
44. JASON DERULO - WANT TO WANT ME
45. JENNIFER LOPEZ - AIN'T YOUR MAMA
46. JOTA QUEST PART. ANITTA & NILE RODGERS - BLECAUTE
47. JUSTIN BIEBER - SORRY
48. JUSTIN BIEBER - WHAT DO YOU MEAN
49. JUSTIN TIMBERLAKE - CAN'T STOP THE FEELING
50. KIIARA - GOLD
51. KUNGS - THIS GIRL
52. LADY GAGA - PERFECT ILLUSION
53. LUAN SANTANA - EU, VOCÊ, O MAR E ELA
54. LUCAS LUCCO - DE BUENAS
55. LUCAS LUCCO FEAT. MC BIN LADEN - TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL
56. LUDMILLA - 24 HORAS POR DIA
57. LUDMILLA - BOM
58. LUDMILLA - SOU EU
59. MAGIC! - NO WAY NO
60. MAGIC! - RED DRESS
61. MAIARA & MARAISA - 10%
62. MAJOR LAZER - COLD WATER
63. MAJOR LAZER - LEAN ON
64. MARCOS & BELUTTI - AQUELE 1%
65. MARÍLIA MENDONÇA - EU SEI DE COR
66. MARÍLIA MENDONÇA - INFIEL
67. MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS - UPTOWN FUNK
68. MAROON 5 - DON'T WANNA KNOW
69. MAROON 5 - SUGAR
70. MATHEUS & KAUAN - DECIDE AÍ
71. MATHEUS & KAUAN - O NOSSO SANTO BATEU
72. MCs ZAAC & JERRY - BUMBUM GRANADA
73. MEGHAN TRAINOR - NO
74. MIKA - QUERO SEU AMOR
75. MIKA - SINAL
76. NAIARA AZEVEDO - 50 REAIS
77. NEGO DO BOREL - PRETINHA VOU TE CONFESSAR
78. NEGO DO BOREL- NEGO RESOLVE
79. ONZE:20 - TE ROUBAR PRA MIM
80. VINGADORA - PAREDÃO METRALHADORA
81. PITBULL FEAT. CHRIS BROWN - GREENLINGHT
82. RIHANNA FEAT. DRAKE - WORK
83. ROBIN SCHULZ - SUGAR
84. SHAKIRA FEAT. MALUMA - CHANTAJE
85. SHAWN MENDES - STITCHES
86. SHAWN MENDES- TREAT YOU BETTER
87. SIA - CHEAP THRILLS
88. SIA - THE GREATEST
89. SILENTO - WATCH ME
90. SIMONE & SIMARIA - MEU VIOLÃO E O NOSSO CACHORRO
91. TAYLOR SWIFT FEAT. KENDRICK LAMAR - BAD BLOOD
92. THE CHAINSMOKERS - CLOSER
93. THE CHAINSMOKERS - DON'T LET ME DOWN
94. THE WEEKND - CAN'T FEEL MY FACE
95. THIAGUINHO - VAMO QUE VAMO
96. TURMA DO PAGODE - DEIXA EM OFF
97. WESLEY SAFADÃO - CAMAROTE
98. WESLEY SAFADÃO PART. MATHEUS & KAUAN - MEU CORAÇÃO DEU PT
99. ZARA LARSSON - AIN´T MY FAULT
100. ZAY HILFIGERRR & ZAYION MCCALL - JUJU ON THAT BEAT