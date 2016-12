Você está: Notícias

Cássia Eller é homenageada no "Gente Inocente" do canal Viva

O programa " Gente Inocente " deste sábado, dia 31 de dezembro, às 17h, homenageará uma das principais cantoras brasileiras: Cássia Eller . Na quinta, dia 29, completam 15 anos que a roqueira faleceu, e o canal VIVA vai recordar sua participação no programa. Exibida originalmente em 2001, a atração mostra Cássia realizando o sonho de uma fã: as duas cantam juntas " Malandragem ", grande sucesso da cantora.



Na vez da participação de Ney Matogrosso , o elenco mirim apresenta um número musical para relembrar a época em que o artista era um dos vocalistas do grupo Secos & Molhados . Durante o bate-papo, Natália Soutto quer saber qual música ele escolheria se sua vida fosse uma novela. " Acho que 'Bandoleiro', porque fala de aventura, de uma pessoa que está livre na vida, seguindo o seu destino ", diz Ney. A menina tem outra pergunta: " Você sofreu muito preconceito por sua maneira de dançar? ". " Não, foi tudo junto. Fiquei conhecido exatamente pela maneira de dançar e cantar. Antes, eu era ator, mas, quando cantava e dançava, era em função de um personagem. Quando virei cantor, já foi cantando e dançando, e fiquei conhecido assim. ".



