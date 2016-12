Você está: Notícias

Especial

Telecine faz "Tributo a Carrie Fisher"

Vcfaz.tv - Hoje, 00:33







Telecine faz "Tributo a Carrie Fisher" (Divulgação) Telecine faz "Tributo a Carrie Fisher" (Divulgação)

O Telecine vai homenagear Carrie Fisher , atriz que se eternizou como Princesa Leia no imaginário coletivo dos cinéfilos.



Na sexta, 30 de dezembro, às 22h, e no domingo, 1° de janeiro, às 15h35, vai ar no Telecine Pipoca o longa Star Wars - O Despertar da Força , mais recente filme lançado por ela.



No sábado, 31, a partir de 10h, vão ao ar em sequência no Telecine Cult os filmes Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança , Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca e Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi .



Todos esses títulos, além de Mapa para as Estrelas , no qual a veterana faz uma participação como ela mesma, podem ser vistos a qualquer momento no Telecine Play . vai homenagear, atriz que se eternizou como Princesa Leia no imaginário coletivo dos cinéfilos.Na sexta, 30 de dezembro, às 22h, e no domingo, 1° de janeiro, às 15h35, vai ar noo longa, mais recente filme lançado por ela.No sábado, 31, a partir de 10h, vão ao ar em sequência noos filmesTodos esses títulos, além de, no qual a veterana faz uma participação como ela mesma, podem ser vistos a qualquer momento no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).