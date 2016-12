Você está: Notícias

Confira dica de 5 filmes com Carrie Fisher para assistir na Netflix

A atriz Carrie Fisher faleceu nesta última terça-feira, dia 27 de dezembro, e seu papel de maior destaque foi dar vida à Princesa Leia na franquia Star Wars.



Para celebrar o trabalho da atriz, separamos cinco filmes atualmente em cartaz na Netflix que mostram um pouco de sua atuação no cinema internacional.



A primeira dica é o longa " Um sonho chamado Fred ", de 1991. Recém-separada do marido, mulher reencontra seu amigo imaginário de infância, FRED, que é super perturbado que a leva a fazer mil loucuras e até mesmo ser julgada como louca pelos outros.



De 1977, vale a pena conferir o longa " Star Wars - Episódio IV: Uma nova esperança ". Luke Skywalker (Mark Hamil) sonha ir para a Academia como seus amigos, mas se vê envolvido em uma guerra intergalática quando seu tio compra dois robôs e com eles encontra uma mensagem da princesa Leia Organa (Carrie Fisher) para o jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness) sobre os planos da construção da Estrela da Morte, uma gigantesca estação espacial com capacidade para destruir um planeta. Luke então se junta aos cavaleiros jedi e a Han Solo (Harrison Ford), um mercenário, e junto com membros da resistência tentam destruir esta terrível ameaça.



Em 1980 foi lançado " Star Wars - Episódio V: O império contra-ataca ". À medida que as Forças Imperiais lançam um ataque total contra a Aliança Rebelde, Han Solo e a Princesa Leia, fogem para a Cidade das Nuvens, onde são capturados por Darth Vader. Luke Skywalker, viaja para o misterioso planeta pantanoso de Dagobah, onde o sábio Mestre Jedi Yoda, ensina ao jovem herói os caminhos da Força. O que Luke, não pode imaginar é que seu treinamento Jedi, será necessário muito em breve.



" Star Wars - Episódio VI : O retorno deo Jedi " é destaque de 1983. O imperador está supervisionando a construção de uma nova Estrela da Morte. Enquanto isso Luke Skywalker, liberta Han Solo e a Princesa Leia, das mãos de Jaba, o pior bandido das galáxias. Luke, só se tornará um cavaleiro jedi, quando destruir Darth Vader, que ainda pretende atraí-lo para o lado negro da "Força". No entanto a luta entre os dois vai revelar um inesperado segredo.



