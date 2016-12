Record TV estreia "Sem Saída", sua primeira produção original de ação (Munir Chatack/ Record TV) Record TV estreia "Sem Saída", sua primeira produção original de ação (Munir Chatack/ Record TV)

Serra dos Órgãos

Sem volta

Record TV

Sem Volta é a primeira série de ação produzida no Brasil. Tínhamos que fazer algo grandioso, porém com os pés no chão, pois tínhamos um orçamento apertado para o tamanho do projeto. Chamei o Ricardo Fujii, diretor de fotografia, e mostrei um teaser de O regresso, Filme do diretor Alejandro Iñárritu, e decidimos usar aquele conceito de lente 14 a um palmo do rosto dos atores e praticamente nenhuma luz. Conseguimos um resultado único, diferente de tudo que já foi feito, pois além de ação, a série tem muito suspense e drama. O roteiro do Gustavo Lipztein é fantástico, cheio de nuances e com uma carpintaria gringa. Espero que essa parceria renda mais frutos

Sem Volta

04 de janeiro

Um grupo de 11 montanhistas se junta para escalar a Agulha do Diabo, na, perto de Teresópolis, Rio de Janeiro. É aí que começa uma história de tirar o fôlego.é uma série de ação, com muito suspense e drama, feita pelaem parceria com as produtoras Panorâmica e Chatrone.O diretor Edgard Miranda explica os desafios para gravar esta série e fala sobre a inspiração que teve para filmá-la, “”, afirmou o diretor.é uma série repleta de cenas de grande impacto como uma tromba d'água avassaladora que testará os limites das personagens e o coração do telespectador. E para acompanhar a saga desses montanhistas e de seu resgate, foram necessários um elenco de trinta e três atores e mais de cento e trinta profissionais nos bastidores. Grande atores da emissora fazem parte desta produção como Camila Rodrigues, Ângelo Paes leme, Flávia Monteiro, Heitor Martinez, Nicola Siri, Gustavo Leão, Cláudia Mauro, Silvio Guindane, Roger Gobeth, Guilherme Dellorto, Juliana Schalch, Mariana Molina, Rhaisa Batista e Ivone Hoffmann.As gravações duraram cerca de 3 meses e, além de Teresópolis, a série também foi filmada nas cidades do Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu e Petrópolis. Um helicóptero e drones foram utilizados para levar ao público o máximo de realismo nesta aventura imprevisível. Para as cenas de escalada foi necessária a construção de uma grande infraestrutura, como, por exemplo, um chroma key de 40 x 20 m, utilizado para as cenas de precipício e queda - só para erguê-lo foi necessário um guindaste utilizado somente em construções de grande porte.Com roteiro de Gustavo Lipztein e direção de Edgard Miranda, esta produção é pioneira no gênero e estreia no próximo dia. A série será exibida em treze episódios de segunda à sexta-feira, a partir das 22h45.