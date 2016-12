Você está: Notícias

Domingo Show presta homenagem ao cantor Tinoco e mostra música inédita

Domingo Show presta homenagem ao cantor Tinoco e mostra música inédita (Antonio Chahestian/Record TV) Domingo Show presta homenagem ao cantor Tinoco e mostra música inédita (Antonio Chahestian/Record TV)

No primeiro Domingo Show de 2017, os melhores cantores que passaram pelo palco do programa em 2016 vão novamente mostrar seu talento no ar. E, desta vez, para um júri composto por famosos. Na apresentação, estarão: Joyce Queiroz , garota que vendia bolo para ajudar a mãe, Elaine Ferreira , que fez de tudo para reverter um problema de queda de cabelo da mãe, e Carol Dias , filha de uma costureira. Quem vencer a disputa ganhará um carro.



Ainda na área musical, o programa vai revelar alguns segredos do cantor Tinoco , morto em 2012. Ele e seu parceiro Tonico formaram uma das duplas caipiras mais famosas e importantes do país. Em reportagem, o filho do sertanejo mostra uma série de recordações do pai, incluindo diários e até mesmo uma música que ele escreveu, mas que nunca foi gravada. Sérgio Reis participa da homenagem e dá voz a essa canção inédita de Tinoco.



No palco, há ainda a apresentação do cantor Gustavo Mioto . O programa também relembra a visita que Geraldo Luis fez à casa do cantor Eduardo Costa.



E será que Juliana, a esposa do Anão Marquinhos, conseguiu manter as suas medidas mesmo longe das câmeras? Em 2016, ela participou do quadro “Ju Quer Emagrecer”. Se não, qual será a desculpa que ela dará para Geraldo, Alexandre Bro, que foi o personal dela durante o reality, e a jornalista Fabiola Gadelha, que também estará no programa?



