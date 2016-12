Você está: Notícias

Food Network estreia especiais de fim de ano com a chef Luiza Hoffmann

O canal de televisão por assinatura Food Network presenteia a audiência com especiais para comemorar o fim de ano. No dia 31 de dezembro, das 18h às 20h15, o canal exibe o especial Fim de Ano .



Durante a programação, o destaque fica com Bizu , programa comandado pela chef multicultural Luiza Hoffmann, que traz como ingrediente principal o espumante para compor deliciosos cardápios.



No episódio Bizu: Especial de Fim de Ano , que vai ao ar às 20h, com reprise dia 01/01 às 11h15, a chef Luiza apresenta receitas simples e práticas que utilizam o espumante como ingrediente chave. De entrada, ela faz um refrescante ceviche de atum marinado no espumante. O prato principal fica com a famosa e indispensável lentilha com cebola caramelada e espumante. Já para a sobremesa, a Luiza cria uma terrine de frutas com espumante e água de coco.



