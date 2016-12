Você está: Notícias

SBT muda programação, cancela telejornais e troca "Fofocando" de horário

Vcfaz.tv - Hoje, 17:39







O SBT começa a reestruturar sua grade de programação já a partir desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017. As mudanças incluem mudanças de horários, cancelamento de telejornais e volta do Chaves.



A primeira mudança é a ampliação do jornalístico " SBT Notícias " que passa a ser exibido durante toda a madrugada e início da manhã. A atração será exibida ao vivo, de forma ininterrupta, sempre após o "The Noite com Danilo Gentili" até às 8h.



" Desta forma, a emissora consolida o modelo que começou a ser testado no segundo semestre de 2016 e que, desde então, vem crescendo paulatinamente por todas as madrugadas, inclusive de sábado para domingo, quando não há oferta de informação jornalística na TV aberta ", definiu a emissora em comunicado enviado para a imprensa.



Com a novidade, dois outros telejornais deixam a grade de programação da emissora. O " Jornal do SBT " e o " Primeiro Impacto " deixarão de ser exibidos. Dudu Camargo continuará no horário das 6h00 às 7h15, porém no SBT Notícias.



Também a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, o programa " Fofocando " ganha novo horário de exibição. A atração passa a ser exibido de segunda a sexta-feira, das 8h às 8h30, sob comando de Leão Lobo, Homem Do Saco, Mara Maravilha e Mamma Bruschetta.



