Novela

Ravena assume o trono em "A Terra Prometida"

Ravena assume o trono em "A Terra Prometida"

Cego de paixão, Kamir (Roberto Bomtempo) não percebe a real intenção de Ravena (Flávia Monteiro) e acaba caindo em sua armadilha.



A feiticeira começa a seduzi-lo e o surpreende acertando-lhe com um punhal. Ele começa a agonizar e vê o general Yussuf (Iran Malfitano) entrando em seu quarto.



Sem forças, o rei cai morto. O oficial e a sacerdotisa observam o corpo do monarca e comemoram o êxito do plano. A dupla de vilões então assume o trono do reino de Ai.



