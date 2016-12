Você está: Notícias

Musical

SBT atende a pedidos e exibe "O Show de Cúmplices de Um Resgate" com canções inéditas

O SBT atendeu a diversos pedidos dos telespectadores e exibirá novamente “ O Show de Cúmplices de Um Resgate ”, desta vez com canções inéditas, não exibidas anteriormente, como as músicas “Sandra Rosa Madalena”, “Cadê Você”, “Carinha de Anjo” etc nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, às 23h.



A megaprodução especial de final de ano da emissora, que também conta com a participação de parte dos personagens da novela “ Carinha de Anjo ”, foi gravado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Vale lembrar que o show foi líder na média de audiência com pico de 16,3 pontos em sua primeira exibição realizada na noite do dia 13 de dezembro, logo após o último capítulo da trama “Cúmplices de Um Resgate”, escrito pela autora Iris Abravanel.



As gêmeas Isabela e Manuela (ambas interpretadas por Larissa Manoela), interagem com o público, que delira com cada aparição delas, seja com a banda “C1R” ou com a “Manuela e Seus Amigos”. Além dessas bandas, ainda houve performances de Rebeca (Juliana Baroni), do casal Pedro (Elam Lima) e Helena (Thays Gorga), de Téo (Fhelipe Gomes), dos capangas Navarro (Luciano Vianna), Vargas (Carlos De Niggro) e Sandro (Miguel Nader), da banda “Insanos” e da banda “Ofélio e Os Desafinados”. Ao todo 22 músicas diferentes que fazem sucesso na trilha sonora de “Cúmplices de Um Resgate” foram selecionadas. Entre elas estão as canções: “Pra Ver Se Cola”, “Na Hora H”, “SuperStar”, “Contigo Sempre”, “Ela Quer Ser Alguém” e “Terra de Gigantes”.



E mais, Juju Almeida (Maisa Silva) canta sua música-tema de " Carinha de Anjo " pela primeira vez, "Anjo da Internet". Na sequência é a vez da personagem Tereza, interpretada pela atriz mexicana e cantora internacional Lucero, subir ao palco para cantar três canções, entre elas, a música-tema de abertura, "Carinha de Anjo". Ainda haverá a apresentação de Dulce Maria (Lorena Queiroz) e da irmã Fabiana (Karin Hils) ao lado das freiras e das outras crianças com a clássica canção "Oh Happy Day".





