Você está: Notícias

Final de ano

Casos de Família faz programa especial de Ano Novo

Vcfaz.tv - Hoje, 13:37







Casos de Família faz programa especial de Ano Novo (Divulgação) Casos de Família faz programa especial de Ano Novo (Divulgação)

" Quero que o Ano Novo traga de volta a minha mãe " é o tema do programa especial de Ano Novo do Casos de Família , que vai ao ar na próxima sexta-feira, 30 de dezembro, às 14h45.



Neste programa, Christina Rocha promove reencontros entre mães e filhos. No primeiro caso, a mãe Zelita e a filha Marlene se reencontraram no palco após muitos anos. Marlene também conheceu o meio-irmão Genilson, que veio acompanhando a mãe. Zelita mora em Linhares (ES) e a filha em Caucaia do Alto (Cotia - SP).



Já no segundo caso, a mãe não participou no palco do programa, mas os três filhos, Rodrigo, Rogério e Débora falaram com ela ao telefone e receberam o contato de Marisa. A mãe mora em Maricá (RJ) e os filhos em outras cidades do Rio de Janeiro. " é o tema do programa especial de Ano Novo do, que vai ao ar na próxima sexta-feira, 30 de dezembro, às 14h45.Neste programa,promove reencontros entre mães e filhos. No primeiro caso, a mãe Zelita e a filha Marlene se reencontraram no palco após muitos anos. Marlene também conheceu o meio-irmão Genilson, que veio acompanhando a mãe. Zelita mora em Linhares (ES) e a filha em Caucaia do Alto (Cotia - SP).Já no segundo caso, a mãe não participou no palco do programa, mas os três filhos, Rodrigo, Rogério e Débora falaram com ela ao telefone e receberam o contato de Marisa. A mãe mora em Maricá (RJ) e os filhos em outras cidades do Rio de Janeiro.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).