A Hora da Venenosa deixa a Record TV na liderança

O programa Balanço Geral desta quarta-feira, dia 28 de dezembro, consolidou o primeiro lugar isolado na audiência durante a faixa de exibição do quadro A Hora da Venenosa .



Das 13h56 às 14h37, marcou média de 11 pontos, pico de 11 pontos e share de 25%. A segunda colocada, que exibia um programa de fofocas, marcou média de 10 pontos.



No horário completo da atração, no ar de meio-dia às 14h45, a atração foi vice-líder isolada com 9 pontos de média, 11 pontos de pico e share de 20%.



