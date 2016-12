Você está: Notícias

Marcelo de Carvalho apresenta Mega Senha especial de Ano Novo (Divulgação) Marcelo de Carvalho apresenta Mega Senha especial de Ano Novo (Divulgação)

Na virada do ano, o apresentador Marcelo de Carvalho comanda um ' Mega Senha ' alto astral, reunindo grandes convidados.



A Miss Brasil Raissa Santana, o campeão olímpico de vôlei Maurício Souza e a dupla Thaeme e Thiago participam da edição especial e testam seus conhecimentos para ajudar os participantes a levarem a maior quantia em dinheiro para casa. O programa ainda inicia 2017 dando uma nova chance a dois candidatos que não se deram bem em suas participações ao longo do ano anterior, numa rodada de repescagem.



No palco do game show, a dupla sertaneja agita o público com alguns de seus sucessos e se sai muito bem no jogo. Já Raissa Santana e Maurício Souza cometem algumas gafes divertidas e arrancam gargalhadas de Marcelo de Carvalho, como quando a bela dá a dica "Taz" para que o participante acerte a senha "Transilvânia", deixando evidente a confusão com "Tasmânia". " Taz? É drácula! ", corrige o apresentador, que ainda dispara: " Só tem duas pessoas que moram na Transilvânia, o drácula e minha sogra, Vera Gimenez! ".



Ao final da atração, Marcelo de Carvalho reúne todos no palco e inicia a contagem regressiva para a chegada de 2017, com direito a chuva de papel e champanhe.



