Ana Paula Padrão entra em conflito no MasterChef

Olá, internautas



O desfecho do “MasterChef” continua a render polêmica. Neste ano, uma boa novidade agitou a grande final do talent show. Ana Paula Padrão ganhou uma função relevante ao anunciar as notas de Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça.



E isso provocou estranhamento. Em nenhum momento na edição, Paola detonou as entradas do Marcelo. Fez algumas ponderações negativas. Por isso mesmo, a nota 2 chamou muita a atenção. Em um primeiro momento, pensei que notas seriam de 0 a 5. Depois das notas da Dayse, percebi realmente que eram até 10. E a entrada teve o mesmo peso do prato principal no cômputo geral. A refletir.



A competência dos participantes ficou em segundo plano, como já ressaltei neste espaço. E isso ficou claríssimo na linha adotada por Ana Paula Padrão em “A Reunião”, último programa desta temporada com os profissionais.



A jornalista comentou que ficou surpresa com as declarações de Priscylla durante este derradeiro encontro. De acordo com a apresentadora, ela teria falado que sofreu machismo na competição. A loira negou veemente que falou isso. “Pri” explicou que já encarou o machismo em sua vida e não na competição da Band. Ela negou veemente que tal observação seria endereçada ao Ivo e Dário. Fádia também tentou explicar o mesmo. Vai vendo... Depois, Ana Paula até deu a entender que o feminismo seria uma resposta ao machismo. Com ar positivo.



E não parou por aí. A apresentadora, em um primeiro momento, falou que o MasterChef seria uma cozinha profissional e que as regras deste ambiente seriam replicadas imediatamente ao programa da Band. Questão de hierarquia, por exemplo. Posteriormente, a jornalista enfatizou que o MasterChef é um “jogo”. Estratégias. Mais parecia aquele confinado do BBB que enfatiza que o reality é um jogo. Declaração desgastada ao máximo. Na realidade, “MasterChef Profissionais” é um TALENT SHOW. Uma competição para eleger o “melhor profissional”.



Depois, Dario ressaltou que a edição do programa trouxe o enfoque para o machismo. Ana Paula ficou indignada e foi para o conflito. Retrucou ao argumentar que trabalha há 30 anos no jornalismo e que não estaria em um programa que desvirtuasse a realidade. “A acusação é grave”, intimidou a jornalista. E dá-lhe “sim, chef” para apaziguar a situação. Em seguida, Ana Paula falou algo que concordo. “Tem que ser aberto a ser criticado para ser uma pessoa pública”, frisou.



Ana Paula claramente ficou ao lado de Dayse em “A Reunião”. Sorrisos para a vencedora. A jornalista foi extremamente incisiva com os derrotados do MasterChef. Na minha opinião, passou do ponto. Comida queimada na panela....



