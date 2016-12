Você está: Notícias

Band News HD poderá estrear na NET e Claro HDTV ainda em janeiro

Há alguns dias os leitores do VCFAZ.TV vem acompanhando os testes do canal Band News HD na operadora de multisserviços NET HDTV, na cidade de São Paulo.



Até o momento não havia uma data prevista para estreia do canal. No entanto, segundo o jornalista Flávio Ricco , o novo canal pode ficar disponível para os assinantes da NET HDTV e Claro HDTV a partir do próximo dia 15 de janeiro, domingo.



Vale lembrar que não é típico das operadoras estrearem novos canais aos domingos. Portanto, a data de estreia pode variar para alguns dias antes ou após esta previsão.



As operadoras, por outro lado, não confirmaram ainda a estreia e a data prevista.



