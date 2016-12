Você está: Notícias

Impostos

Colômbia também aprova cobrança de imposto sobre Netflix, Spotify e outros

Vcfaz.tv - Hoje, 16:30







Colômbia também aprova cobrança de imposto sobre Netflix, Spotify e outros (Divulgação) Colômbia também aprova cobrança de imposto sobre Netflix, Spotify e outros (Divulgação)

A exemplo do que ocorreu no Brasil, o presidente da Colômbia , Juan Manuel Santos, transformou em Lei o projeto de Reforma Tributária que obriga as empresas a recolher 19% de IVA (Imposto de Valor Agregado) sobre o acesso a serviços digitais prestados por empresas no exterior, como Netflix e Spotify .



De acordo com o artigo 180 da lei colombiana, as operadoras de cartões de crédito, débito e pré-pago deverão aplicar os 19% de IVA sobre o valor dos serviços digitais, sejam eles de qualquer tipo de conteúdo: filmes, música, shows ao vivo, jogos, cursos a distância ou mesmo publicidade online.



No Brasil, o imposto sobre este tipo de serviço teve sua alíquota mínima fixada em 2% e a cobrança começa a valer a partir de março de 2017. A exemplo do que ocorreu no Brasil, o presidente da, Juan Manuel Santos, transformou em Lei o projeto de Reforma Tributária que obriga as empresas a recolher(Imposto de Valor Agregado) sobre o acesso a serviços digitais prestados por empresas no exterior, comoDe acordo com o artigo 180 da lei colombiana, as operadoras de cartões de crédito, débito e pré-pago deverão aplicar os 19% de IVA sobre o valor dos serviços digitais, sejam eles de qualquer tipo de conteúdo: filmes, música, shows ao vivo, jogos, cursos a distância ou mesmo publicidade online.No Brasil, o imposto sobre este tipo de serviço teve sua alíquota mínima fixada em 2% e a cobrança começa a valer a partir de março de 2017.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).