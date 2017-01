Você está: Notícias

Fevereiro: TNT apresenta o Oscar 2017 e Thor - O Mundo Sombrio

Em fevereiro, a TNT só terá como Megafilme Thor - O Mundo Sombrio . A estreia acontece no dia 05, às 21h30 .



O segundo filme do deus do trovão da Marvel Studios acompanha as novas aventuras de Thor, o poderoso vingador vindo do reino de Asgard, lar dos deuses nórdicos que zelam pela Terra. Dessa vez, o Vingador luta para salvar a Terra e os Nove Reinos de um inimigo sombrio terrível, capaz de destruir o próprio universo. Malekith é membro de uma antiga raça conhecida como elfos negros, que retorna para levar o universo de volta às trevas por meio do poderoso Éter, uma das Joias do Infinito. O herói precisa agora enfrentar um inimigo que mesmo Odin e as forças de Asgard não foram capazes de derrotar no passado. Ao lado de Jane Foster, seu amor terreno, Thor precisará fazer sacrifícios para salvar a todos.



No dia 12, às 23h00 , o canal exibe a 59ª edição do Grammy Awards . Ao vivo de Los Angeles, a premiação mais importante da indústria fonográfica. Atuações imperdíveis dos maiores artistas pop do momento, darão o tom dessa noite de festa quando conheceremos os grandes ganhadores do aclamado Grammy.



Já no dia 26, às 21h00 , é a vez do Oscar 2017 . Direto do tapete vermelho em Los Angeles, nossa host Carol Ribeiro entrevistará as maiores celebridades do entretenimento, enquanto Domingas Person e Rubens Ewald Filho comentam cada detalhe da cerimônia ao vivo.





