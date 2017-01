Você está: Notícias

Michael Mosley

BBC Earth tem programação especial com especialistas em saúde

Vcfaz.tv - Hoje, 14:21







BBC Earth tem programação especial com especialistas em saúde (Divulgação) BBC Earth tem programação especial com especialistas em saúde (Divulgação)

Todos os domingos de janeiro, o canal BBC Earth apresenta programas dedicados à saúde. Dia 8 de janeiro, a partir das 19h10, vai ao ar a programação especial Os Especialistas: os doutores estão aqui . Nos programas da série Trust me I’m a Doctor (Confie no seu Médico) apresentados em sequência, o Dr. Michael Mosley e sua equipe tiram dúvidas sobre como manter uma vida saudável. Os especialistas apresentam as novas descobertas sobre emagrecimento e queima de calorias, o combate a dor etc.



No primeiro episódio da 4ª temporada de Trust Me I’m a Doctor , Michael Mosley e sua equipe médica estão de volta para responder a mais questões sobre saúde, oferecendo conselhos simples e confiáveis sobre tópicos e questões médicas importantes. Neste episódio, a doutora Saleyha Ahsan supervisiona uma experiência inédita para descobrir como é possível queimar calorias sem ter que fazer mais exercícios.



A cirurgiã Gabriel Weston encontra com uma mulher que voltou a enxergar pela primeira vez depois de 16 anos, graças a um olho biônico. O médico Chris van Tulleken dirige um experimento inovador com a Universidade de Surrey para analisar se a mudança de horário nas refeições poderia ajudar na perda de peso. Por fim, Michael Mosley fala com especialistas sobre carne e se ela é ou não prejudicial à saúde. Todos os domingos de janeiro, o canalapresenta programas dedicados à saúde. Dia 8 de janeiro, a partir das 19h10, vai ao ar a programação especial. Nos programas da série(Confie no seu Médico) apresentados em sequência, o Dr. Michael Mosley e sua equipe tiram dúvidas sobre como manter uma vida saudável. Os especialistas apresentam as novas descobertas sobre emagrecimento e queima de calorias, o combate a dor etc.No primeiro episódio da 4ª temporada de, Michael Mosley e sua equipe médica estão de volta para responder a mais questões sobre saúde, oferecendo conselhos simples e confiáveis sobre tópicos e questões médicas importantes. Neste episódio, a doutora Saleyha Ahsan supervisiona uma experiência inédita para descobrir como é possível queimar calorias sem ter que fazer mais exercícios.A cirurgiã Gabriel Weston encontra com uma mulher que voltou a enxergar pela primeira vez depois de 16 anos, graças a um olho biônico. O médico Chris van Tulleken dirige um experimento inovador com a Universidade de Surrey para analisar se a mudança de horário nas refeições poderia ajudar na perda de peso. Por fim, Michael Mosley fala com especialistas sobre carne e se ela é ou não prejudicial à saúde.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).