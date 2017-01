Você está: Notícias

Humor

Tom Cavalcante ganha nova temporada de programa no Multishow em 2017

Vcfaz.tv - Hoje, 14:23







Multi Tom com Tom Cavalcante ganha nova temporada no Multishow em 2017 (Divulgação) Multi Tom com Tom Cavalcante ganha nova temporada no Multishow em 2017 (Divulgação)

Tom Cavalcante garantiu uma nova temporada do "Multi Tom" na grade de 2017 do Multishow .



A atração, que estreou em abril de 2016 e teve uma nova leva de episódios em novembro, impactou durante o ano cerca de 17 milhões de telespectadores. Da primeira para a segunda temporada, o programa registrou um crescimento de quase 70% na audiência dos inéditos. A temporada mais recente, inclusive, levou o Multishow ao TOP 3 de audiência entre indivíduos da Pay TV durante a exibição de inéditos.



A terceira temporada conta com produção da Formata e direção geral de Caetano Caruso. Tom começa a gravar os 20 episódios já no primeiro semestre de 2017. garantiu uma nova temporada do "Multi Tom" na grade de 2017 doA atração, que estreou em abril de 2016 e teve uma nova leva de episódios em novembro, impactou durante o ano cerca de 17 milhões de telespectadores. Da primeira para a segunda temporada, o programa registrou um crescimento de quase 70% na audiência dos inéditos. A temporada mais recente, inclusive, levou o Multishow ao TOP 3 de audiência entre indivíduos da Pay TV durante a exibição de inéditos.A terceira temporada conta com produção da Formata e direção geral de Caetano Caruso. Tom começa a gravar os 20 episódios já no primeiro semestre de 2017.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).