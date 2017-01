Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de Anjo (2 a 7 de janeiro )

Segunda-feira



Dulce Maria diz para a irmã Cecília que Gustavo ficou pobre e está doente. Estefânia revela para Gustavo que está namorando com Vitor. Dulce Maria conta para a Madre Superiora que seu pai ficou pobre e que queria um trabalho para ajudá-lo. Cecília e Fabiana escutam a conversa atrás da porta. A carinha de anjo diz ainda que o pai está doente, pois ele está com a febre do colarinho branco. Fabiana ajuda Dulce Maria a pensar em ideia para apresentar como proposta de representante de classe. Frida e Bárbara planejam pegar doces na dispensa do colégio para comprar o voto das demais meninas. Haydee descobre que está com problema cardíaco de verdade. Silvestre conta para Vitor que irá apresentar a mulher que tem como sugestão para trabalhar com ele. Madre Superiora conta para Estefânia sobre o pedido inusitado de Dulce Maria. Emílio diz para Rosana que quer ajudar uma amiga. Juju se arruma para seu primeiro encontro de vlogueiros. Emílio entrega para Dulce Maria as suas moedas. Gustavo não consegue os empréstimos necessários para a empresa. Emílio, Dulce Maria e Zé Felipe tiram fotos dos animais do colégio para vendê-los e arrecadar dinheiro para Dulce Maria, porém não contam para nenhum adulto. Frida e Bárbara pegam doces na dispensa, mas se assustam com a luz do ambiente, que é acesa.



Terça-feira



Fabiana pergunta para Frida e Bárbara o que aconteceu para elas estarem na dispensa. Frida ameaça Fabiana, de que se contar para alguém, ela dirá para a Madre Superiora que ela estava na dispensa fora de hora. Zé Felipe conta para Zeca sobre os animais do colégio e pede segredo. No dia seguinte, várias pessoas vão até o colégio para retirar os animais do local, que viram em um anúncio de venda na internet. Inácio e Pascoal tentam lidar com a situação. Nicole é ríspida com Gustavo pelo telefone ao saber que ele pode ficar pobre. Haydee se preocupa e Nicole diz para a mãe que está pensando em um plano B, que é investir no médico Jairo (Willian Mello) que está cuidando dela. Madre Superiora explica para as pessoas o que aconteceu. Solange chega no apartamento dos Lários e Silvestre recebe a mulher. Franciely conversa com a mulher. Frida e Bárbara dão doces para as crianças no recreio em troca de votos. Emílio conta para Juju o que aconteceu e a vlogueira apaga os anúncios. Madre Superiora chama os pais de todos para uma conversa no colégio. Adriana conta para a irmã Fabiana e Cecília que viu Bárbara e Frida trocando doces por votos. Bárbara revela para Fabiana sobre os doces que usaram para comprar votos. As meninas que aceitaram os doces passam mal. Na sala da Madre Superiora, a religiosa conversa com todos envolvidos na tentativa de venda dos animais. Dr. André vai até o colégio ver como estão as crianças. Gustavo diz para Estefânia que se decepcionou com Nicole e que não irá mais se casar com ela. Vitor contrata Solange.



Quarta-feira



Bárbara e Frida são suspensas por três dias por terem tentado comprar votos e deixado as colegas doentes. Dulce Maria faz várias perguntar para o Dr. André e agradece por ele ter cuidado de suas amigas. O médico diz que foi um prazer rever Cecília e que espera ter essa possibilidade por mais vezes. Gustavo se pergunta o que acontece com ele, pois a irmã Cecília não sai de sua mente. Dulce Maria é a nova representante de classe, pois Bárbara e Frida são desclassificadas. Cristóvão avisa Gustavo que a Polícia conseguiu encontrar o golpista e o dinheiro da empresa será recuperado, dando um fim ao terror financeiro da Rey Café. Gustavo vai até o colégio contar a novidade para Dulce Maria. Silvestre explica como deve trabalhar Solange. Nicole fica sabendo através do irmão que Gustavo não corre mais o risco de ficar pobre.



Quinta-feira



Gustavo e Dr. André tentam ajudar Cecília a encontrar uma casa para que a irmã da noviça tenha onde morar. Vitor convida todos para a festa de inauguração de sua nova casa. Dulce Maria sonha com a mãe, Tereza, que conversa com ela. Solange começa a trabalhar na casa de Vitor. Flávio rouba computadores de um colégio para vender e conseguir dinheiro de maneira fácil. Gustavo diz que quer conversar com Nicole assim que ela voltar. O médico Jairo com quem Nicole estava tendo um caso descobre que ela está noiva e não quer mais vê-la. Nicole telefona para Gustavo e pede um alto valor em dinheiro para pagar o hospital. A polícia investida quem roubou os computadores do colégio.



Sexta-feira



Dulce Maria leva para a Madre Superiora as suas propostas para verificar se são aprovadas. A religiosa gosta de todas, mas adapta uma delas, ao sugerir que doem os brinquedos para crianças necessitadas. Gustavo liga para Nicole e pede o nome ou telefone do médico que está cuidando de Haydee no hospital. Nicole pensa em uma desculpa para dar para Gustavo. Nicole tenta mais uma vez se insinuar para o médico Jairo, que diz que quer que ela pague a conta do hospital e vá embora. Rosana se veste como a Tia Perucas. Zeca está apaixonado por Juju. Solange prepara médico uma torta de morango para Vitor. Irmã Cecília pede permissão para a Madre Superiora para ir ver as casas que a família de Dulce Maria conseguiu verificar para sua irmã. A Madre deixa apenas se ela estiver na companhia do Padre Gabriel. Dr. André telefone para o colégio e diz para Cecília que encontrou algumas casas para alugar e gostaria de mostrar para ela. Vitor termina de fazer a arrumação para o almoço de inauguração de sua casa. 