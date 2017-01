Você está: Novelas

Confira a semana de A gata (2 a 7/1)

Segunda-feira



Gisele leva Paulo para sua casa. Paulo a diz querer consultar um médico. Gisele o garante que com seus beijos o fará se lembrar de tudo. Ela tenta beijá-lo, mas Paulo a rejeita. Paulo se queixa de dor de cabeça, começa a se lembrar de cenas sem nexo, e acusa Gisele de ser quem disparou contra ele. Gisele, hipócrita, diz que o ama, e é Esmeralda a verdadeira culpada. Esmeralda propõe aos vizinhos do lixão que fabriquem colares e pulseiras. Garibaldo e seus companheiros aceitam. Gisele pede a Paulo que não a machuque por causa da “Gata”. Lorena, fingindo preocupação, pergunta a Mariano se sabe algo de Esmeralda. Mariano responde que o Silencioso acredita que ela voltou e se esconde no lixão. Lorena diz que esse lugar não é conveniente para as crianças, Mariano diz que Esmeralda jamais colocaria em risco a vida de seus filhos. A Polícia chega ao lixão para prender Esmeralda. Maria a ajuda a escapar. Lorena chega à casa de Gisele e se surpreende ao ver Paulo, que diz que não a conhece. Lorena então diz ser sua mãe. Paulo pede para que eles se falem. Gisele diz a Lorena que alguém disparou em Paulo, mas as convém fazer com que ele acredite que foi Esmeralda. Lorena diz a Augusto que Paulo e Gisele estão vivendo juntos. Mariano se surpreende e diz que Paulo detesta Gisele. Lorena responde que ela também pensava assim, mas estava enganada. Mariano procura por Paulo na casa de Gisele. Gisele diz a Mariano que naquela mesma noite ela e Paulo vão partir para a Itália. Perla diz ao Silencioso que tem que encontrar Esmeralda. Ele responde que todos os dias sai em sua busca, sem sucesso, mas chegará o dia em que a encontrará.



Terça-feira



Gisele diz a Paulo que eles irão a Itália esta noite. Paulo a responde que não irá até ter recuperado a clareza de sua mente. Gisele diz que eles já estiveram na Itália e foram muito felizes por lá. A polícia diz ao Silencioso e Perla que precisam contar onde Esmeralda se esconde, do contrário ela será acusada de sequestro de vulnerável e irá para a prisão. O Silencioso responde que realmente não sabe. Xavier se queixa com Manuel de que Esmeralda nem sequer disse onde ia, apesar dele a amar e amar seus filhos como se fossem seus. Tilico exige a Eugenia seu pagamento. Ela diz que será Lorena quem o pagará. Furioso, Tilico a agride. Mônica chega, acerta Tilico na cabeça e ele desmaia. Garibaldo diz ao Silencioso que é o filho de Bruno da Fonte e quer saber por que ele o matou. O Silencioso se surpreende e o disse que fez em defesa própria, pois seu pai se aliou com Augusto para tirar sua fortuna. Silencioso ainda diz que a mãe de Garibaldo era uma boa mulher que descobriu tudo, mas Augusto a assassinou para que não o denunciasse e acusou Tilico pelo crime. Silencioso revela que a fortuna dos pais de Garibaldo ficou congelada até que ele crescesse e a reclamasse, e que sua mãe desejava que ele se chamasse Victor da Fonte. Gisele diz a Lorena que pelo bem de Paulo, precisa convencê-lo a ir com ela para a Itália. Paulo diz a Gisele que não se sente cômodo em sua casa e vai embora. Silencioso finge uma briga para que Esmeralda saia de seu esconderijo. Silencioso diz a Esmeralda que a ama e respeita sua decisão, unicamente tomada por amor a seus filhos. Esmeralda diz que ela deve esconder-se até passar o perigo.



Quarta-feira



O Silencioso diz a Esmeralda que ele poderia alugar um apartamento para ela em outro estado. Esmeralda responde que está muito bem onde está, pois não falta nada a ela nem a seus filhos. Gisele se apresenta na casa do Silencioso e aos gritos exige ver Paulo e diz que ele é seu marido. Perla pede para que ela vá embora. Jacira ameaça tirar Gisele aos tapas e afirma que se Paulo está com o Silencioso é porque as coisas entre ele e Esmeralda vão se acertar. O Silencioso pergunta a Esmeralda se ela irá voltar com Paulo. Esmeralda responde que entre ela e Paulo já não pode haver mais nada. O Silencioso diz que sua história com Paulo apenas está começando. O Silencioso encontra Paulo, diz que Gisele não é ninguém em sua vida e que vai levá-lo até sua verdadeira família. Gisele e Mariano se encontram no barranco e se insultam. Perla diz a Damião, Jacira e Mercedes que o Silencioso já encontrou Esmeralda e, por casualidade, também encontrou Paulo. Esmeralda se surpreende quando Paulo a pergunta quem ela é. Paulo diz a Esmeralda que não sabe o que ocorreu, só deseja que ela permita que ele esteja a seu lado. Esmeralda diz que lamenta muito, mas pela segurança de seu filho só poderá estar com ele até se recuperar. Gisele se queixa com Lorena de que Mariano a humilhou. Garibaldo visita Inês para informar-lhe que o Silencioso foi quem matou seu pai, porém existe uma herança em seu nome e o Silencioso vai ajudá-lo a tomá-la. Inês não acredita e diz que irá vender seu filho. Mariano diz a sua mãe que não deve preocupar-se, pois Paulo e Esmeralda estão juntos, ainda que não a possa dizer onde estão. Lorena diz que é amiga de Esmeralda, mãe de Paulo e avó das crianças, e por isso deve saber o paradeiro da jovem. Lorena chama a polícia para dizer onde está Esmeralda, para que assim lhe tirem seus filhos e a metam na prisão.



Quinta-feira



Paulo diz a Esmeralda que ela precisa consultar um médico e solucionar seus problemas. Esmeralda responde que sua vida tem sido muito complicada, por isso sua única vontade é ficar em paz com seus filhos, sem problemas ou brigas. Paulo se encanta com a maneira de Esmeralda defender seus filhos e a diz que lhe inspira muita ternura. Xavier vai à casa de Vick para saber se tem alguma notícia de Paulo. Ele questiona se ela acredita na possibilidade de Paulo e Esmeralda estarem juntos. Edgar se surpreende e diz que não sabia que Esmeralda era tão importante pra ele. Xavier responde que ama Esmeralda e vai lutar para ganhar seu amor. O advogado Osório diz ao Silencioso que conseguiu a liberdade de Inês e que Esmeralda sonhava com a liberdade da “irmã”. Silencioso responde que Esmeralda não vai aparecer até que se resolva o caso de seus filhos, mas que Dona Rita ficará extremamente feliz com essa notícia. Edgar diz a Xavier que ele não é bem vindo em sua casa. Vick, chorando, diz a Edgar que acreditou que Xavier havia esquecido Esmeralda. Xavier pergunta a Mariano se sabe onde Esmeralda e Paulo estão. Mariano responde que não faz ideia. Xavier diz que seguirá procurando Esmeralda.



Sexta-feira



A polícia chega ao lixão para deter Esmeralda e tirar-lhe seus filhos. Lorena diz a Gisele que precisam celebrar porque nestes momentos a polícia já deve estar prendendo Esmeralda, assim seus filhos serão entregues a João Garza. Augusto diz a Lorena que quando seus filhos souberem que ela sempre esteve por trás das armações contra Esmeralda, vão odiá-la. Lorena responde que representou muito bem o papel de boa avó e sogra carinhosa para que ninguém desconfie dela. Mariano chega e diz a Lorena que só ela sabia o paradeiro de Esmeralda e agora a polícia foi atrás dela. Lorena se surpreende. Inês diz a sua avó que vai se unir novamente a seu bando e venderá seu bebê. Garibaldo pede a Inês que não venda a criança. Ele diz que se ela quer dinheiro, ele mesmo. Inês responde que para Garibaldo, não venderia seu bebê nem por todo dinheiro do mundo. Lorena ordena a Tilico que atire os bebês do lugar mais alto que puder no lixão. Damião surpreende Lorena. 