Confira a semana de Ezel (2 a 7/1)

Segunda-feira



Serdar ameaça Cengiz e pede 50 mil dólares para investigar o passado de Ezel. Tefo descobre que Serdar está atrás de Ezel e o alerta. Serdar conhece Hassam, o homem que foi à falência após jogar pôquer com Ezel no passado.



Terça-feira



Erem rouba a arma de Ali e vai até a casa de Mert para ameaçá-lo. O médico que operou Omer arruma as malas para fugir. Ezel é avisado por Tefo e dirige até a casa de Meliah para salvar Mert.



Quarta-feira



Mert se lembra que, no passado, foi ameaçado por um homem que dizia ser sócio do cassino roubado; este homem é Hassam. Ali vai até a casa do médico que operou Omer para roubar as fichas da operação, mas o médico reage e Ali sai sem as provas.



Quinta-feira



Serdar consegue descobrir o local onde Ezel morava no passado. Meliah pede que Ezel conte a verdade para Mert. Tefo consegue roubar a carteira de Serdar e conta para Ezel que Serdar é o pai de Eysan. Kamil volta a viver com a família.



Sexta-feira



Serdar suborna a recepcionista do hotel onde Ezel morou e ela dá pistas importantes sobre ele. Bahar conta a Ezel sobre os golpes de Serdar. Mert chega à conclusão que Omer é inocente no roubo do cassino.



Sábado



Ramiz visita Selma, a mulher que incentivou Ezel a se arriscar no jogo de pôquer. Ezel quase conta tudo a Eysan, mas desiste depois da conversa com Bahar. Ezel está convencido de que Eysan é tão golpista quanto o pai.





