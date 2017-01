Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de A lei do amor (2 a 7/1)

Vcfaz.tv - 2 Jan 2017 - 14:46







Segunda-feira



Magnólia procura por Ciro. Letícia e Tiago contam para Fausto que irão se casar. Tião reclama de Edu e Juninho para Helô e Yara. Pedro e Ana Luiza percebem a irritação de Ciro por causa do dinheiro que recebeu de Magnólia. Salete fica nervosa de saber que Robinson foi atingido por um bandido que invadiu seu posto e que Gustavo ajudou seu funcionário. Bruno decide reatar com Jéssica. Helô exige que Edu se desculpe com Tião. Ruty Raquel se surpreende de ver Mileide novamente no SPA. Tiago discute com Magnólia. Valdir afirma que Tião não precisa se preocupar com Fininho. Salete tira satisfação com Hércules e Luciane o defende. Sansão e Mileide ficam juntos. Ciro marca de se encontrar com Beth, e Sílvia não gosta. Edu se desculpa com Tião. Vitória vai à casa de Sílvia. Flávia descobre que Misael pode ajudá-la com seu trabalho. Salete se encontra com Gustavo. Vitória descobre que Ciro tem um caso com Beth. Salete vê a tatuagem de Gustavo.



Terça-feira



Salete se desespera ao reconhecer a tatuagem de Gustavo. Beth reclama da quantia em dinheiro que Ciro lhe deu. Magnólia afirma a Gigi que ficará com tudo o que é de Tião. Salete conversa com Padre Paulo sobre Gustavo. Vitória conta para Augusto que Beth e Ciro são amantes. Misael se enfurece ao saber que Yara destratou Flávia. Helô descobre que Tião levou Edu a um prostíbulo e fica furiosa. Salete sofre por causa de Gustavo. Tião marca um encontro com Magnólia no SPA. Mileide conta para Ruty Raquel que se envolveu com Sansão. Camila diz a Ana Luiza que fará um intercâmbio na Nova Zelândia. Edu pensa em morar com Letícia. Magnólia revela a Tião que trouxe Beth dos Estados Unidos. Salete questiona Gustavo sobre um pacote de farmácia que estava no depósito. Helô procura Tião. Vitória revela a Magnólia que Beth é amante de Ciro.



Quarta-feira



Magnólia fica furiosa com a revelação de Vitória. Salete exige que Gustavo vá à Polícia. Tião se sensibiliza com os comentários de Helô. Magnólia pensa em como afastar Beth de Ciro. Augusto questiona Beth sobre Ciro. Edu sai de casa e Tião lamenta. Magnólia oferece dinheiro para Beth se afastar de Ciro. Pedro vai com Helô ao médico. Augusto procura Ciro. Pedro arma com Letícia uma surpresa para Helô. Hércules pede que Mileide faça um novo discurso para ele. Camila conta para Robinson que viajará para a Nova Zelândia. Bruno não dá atenção para Jéssica. Salete descobre que a filha mais nova estava envolvida no assalto a seu posto. Flávia convida Misael para cantar na festa em que irá se apresentar. Jéssica confessa a Salete seu envolvimento com Fininho. Vitória e Augusto seguem Beth. Magnólia vai ao encontro de Ciro, que se desespera ao ouvir a voz de Beth.



Quinta-feira



Ciro manda Magnólia se esconder de Beth. Vitória e Augusto ouvem a conversa dos dois. Tião sofre com a ausência da família. Ana Luiza se preocupa com a possibilidade de Vitória interferir na investigação contra Ciro. Magnólia sofre por causa de Ciro. Sílvia não gosta de saber que o filho está com Beth. Tião dá novas ordens para Valdir. Yara vê Misael e Flávia juntos e tem uma crise de ciúmes. Bruno pensa em Jéssica. Salete se declara para Gustavo. Ciro garante para Beth que eles fugirão juntos. Pedro reclama do comportamento de Vitória. Gustavo se despede de Suely. Salete encontra o bilhete de Gustavo. Magnólia pede o apartamento de Gigi emprestado. Mileide invade o SPA à procura de Sansão. Hércules fica inseguro com a ausência de Luciane em seu comício. Flávia se penaliza com o estado de Salete. Pedro revela a Fausto que foi Magnólia, ao lado de Ciro ou Tião, quem encomendou os atentados contra ele. Magnólia vê Fausto de pé.



Sexta-feira



Magnólia desmaia e Ana Luiza a socorre. Tiago e Letícia convidam Antônio para ser padrinho de seu casamento. Ciro implora para que Magnólia termine o relacionamento com ele. Pedro repreende Fausto por ter se arriscado. Beth humilha Vitória. Flávia descobre que Tiago se casará com Letícia e faz uma ligação misteriosa. Salete não conta a verdade sobre Gustavo para Suely. Sansão expulsa Mileide de seu quarto. Magnólia suspeita da melhora de Fausto. Flávia termina seu namoro com David. Magnólia reclama por não ter sido convidada para o casamento de Tiago. Beth pensa em aceitar a proposta de Magnólia e se aconselha com Augusto. Misael vai com Flávia ao encontro de Cidália. Jáder procura Sansão no SPA. Cidália explica a Flávia por que não quer mais vê-la. Beth se encontra com Magnólia. Tiago agride Tião.



Sábado



Tião rompe com Letícia. Misael apoia Flávia. Letícia questiona Tiago sobre o motivo de ele querer se casar com ela. Cidália pede para Leila não contar para Flávia quem é o seu pai. Tião pede para se encontrar com Magnólia. Beth se despede de Augusto. Luciane não deixa Hércules falar no comício. Juninho conta para Misael sobre o estado de saúde de Ritinha. Salete discute com Luciane. David convida Flávia para viajar. Yara fica abalada com os comentários de Misael. Letícia avisa a Helô que pedirá para Pedro levá-la até o Juiz. Magnólia entrega dinheiro para Beth e grava sua conversa com ela. Tião conta para Magnólia seu plano para desmoralizar Pedro. Pedro se emociona com o pedido de Letícia. Beth descobre que Ciro e Magnólia são amantes. Magnólia procura por Ciro. Letícia e Tiago contam para Fausto que irão se casar. Tião reclama de Edu e Juninho para Helô e Yara. Pedro e Ana Luiza percebem a irritação de Ciro por causa do dinheiro que recebeu de Magnólia. Salete fica nervosa de saber que Robinson foi atingido por um bandido que invadiu seu posto e que Gustavo ajudou seu funcionário. Bruno decide reatar com Jéssica. Helô exige que Edu se desculpe com Tião. Ruty Raquel se surpreende de ver Mileide novamente no SPA. Tiago discute com Magnólia. Valdir afirma que Tião não precisa se preocupar com Fininho. Salete tira satisfação com Hércules e Luciane o defende. Sansão e Mileide ficam juntos. Ciro marca de se encontrar com Beth, e Sílvia não gosta. Edu se desculpa com Tião. Vitória vai à casa de Sílvia. Flávia descobre que Misael pode ajudá-la com seu trabalho. Salete se encontra com Gustavo. Vitória descobre que Ciro tem um caso com Beth. Salete vê a tatuagem de Gustavo.Salete se desespera ao reconhecer a tatuagem de Gustavo. Beth reclama da quantia em dinheiro que Ciro lhe deu. Magnólia afirma a Gigi que ficará com tudo o que é de Tião. Salete conversa com Padre Paulo sobre Gustavo. Vitória conta para Augusto que Beth e Ciro são amantes. Misael se enfurece ao saber que Yara destratou Flávia. Helô descobre que Tião levou Edu a um prostíbulo e fica furiosa. Salete sofre por causa de Gustavo. Tião marca um encontro com Magnólia no SPA. Mileide conta para Ruty Raquel que se envolveu com Sansão. Camila diz a Ana Luiza que fará um intercâmbio na Nova Zelândia. Edu pensa em morar com Letícia. Magnólia revela a Tião que trouxe Beth dos Estados Unidos. Salete questiona Gustavo sobre um pacote de farmácia que estava no depósito. Helô procura Tião. Vitória revela a Magnólia que Beth é amante de Ciro.Magnólia fica furiosa com a revelação de Vitória. Salete exige que Gustavo vá à Polícia. Tião se sensibiliza com os comentários de Helô. Magnólia pensa em como afastar Beth de Ciro. Augusto questiona Beth sobre Ciro. Edu sai de casa e Tião lamenta. Magnólia oferece dinheiro para Beth se afastar de Ciro. Pedro vai com Helô ao médico. Augusto procura Ciro. Pedro arma com Letícia uma surpresa para Helô. Hércules pede que Mileide faça um novo discurso para ele. Camila conta para Robinson que viajará para a Nova Zelândia. Bruno não dá atenção para Jéssica. Salete descobre que a filha mais nova estava envolvida no assalto a seu posto. Flávia convida Misael para cantar na festa em que irá se apresentar. Jéssica confessa a Salete seu envolvimento com Fininho. Vitória e Augusto seguem Beth. Magnólia vai ao encontro de Ciro, que se desespera ao ouvir a voz de Beth.Ciro manda Magnólia se esconder de Beth. Vitória e Augusto ouvem a conversa dos dois. Tião sofre com a ausência da família. Ana Luiza se preocupa com a possibilidade de Vitória interferir na investigação contra Ciro. Magnólia sofre por causa de Ciro. Sílvia não gosta de saber que o filho está com Beth. Tião dá novas ordens para Valdir. Yara vê Misael e Flávia juntos e tem uma crise de ciúmes. Bruno pensa em Jéssica. Salete se declara para Gustavo. Ciro garante para Beth que eles fugirão juntos. Pedro reclama do comportamento de Vitória. Gustavo se despede de Suely. Salete encontra o bilhete de Gustavo. Magnólia pede o apartamento de Gigi emprestado. Mileide invade o SPA à procura de Sansão. Hércules fica inseguro com a ausência de Luciane em seu comício. Flávia se penaliza com o estado de Salete. Pedro revela a Fausto que foi Magnólia, ao lado de Ciro ou Tião, quem encomendou os atentados contra ele. Magnólia vê Fausto de pé.Magnólia desmaia e Ana Luiza a socorre. Tiago e Letícia convidam Antônio para ser padrinho de seu casamento. Ciro implora para que Magnólia termine o relacionamento com ele. Pedro repreende Fausto por ter se arriscado. Beth humilha Vitória. Flávia descobre que Tiago se casará com Letícia e faz uma ligação misteriosa. Salete não conta a verdade sobre Gustavo para Suely. Sansão expulsa Mileide de seu quarto. Magnólia suspeita da melhora de Fausto. Flávia termina seu namoro com David. Magnólia reclama por não ter sido convidada para o casamento de Tiago. Beth pensa em aceitar a proposta de Magnólia e se aconselha com Augusto. Misael vai com Flávia ao encontro de Cidália. Jáder procura Sansão no SPA. Cidália explica a Flávia por que não quer mais vê-la. Beth se encontra com Magnólia. Tiago agride Tião.Tião rompe com Letícia. Misael apoia Flávia. Letícia questiona Tiago sobre o motivo de ele querer se casar com ela. Cidália pede para Leila não contar para Flávia quem é o seu pai. Tião pede para se encontrar com Magnólia. Beth se despede de Augusto. Luciane não deixa Hércules falar no comício. Juninho conta para Misael sobre o estado de saúde de Ritinha. Salete discute com Luciane. David convida Flávia para viajar. Yara fica abalada com os comentários de Misael. Letícia avisa a Helô que pedirá para Pedro levá-la até o Juiz. Magnólia entrega dinheiro para Beth e grava sua conversa com ela. Tião conta para Magnólia seu plano para desmoralizar Pedro. Pedro se emociona com o pedido de Letícia. Beth descobre que Ciro e Magnólia são amantes.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).