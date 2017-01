Você está: Notícias

TV Brasil

Sem Censura ganha nova apresentadora a partir de sexta

Vcfaz.tv - Hoje, 15:30







Sem Censura ganha nova apresentadora a partir de sexta (Divulgação) Sem Censura ganha nova apresentadora a partir de sexta (Divulgação)

O programa " Sem Censur a", em exibição de segunda a sexta pela TV Brasil , ganha nova apresentadora a partir desta sexta-feira, dia 6 de janeiro, às 16h.



A apresentadora Vera Barroso foi convidada e aceitou assumir o comando do programa. A profissional integra a equipe do “Caminhos da Reportagem”, produção premiada da TV Brasil.



Na emissora, Vera Barroso, entre outras atividades, já apresentou o “ Sem Censura ” e dividiu o programa “ De Lá para Cá” , com o jornalista Ancelmo Gois.



A direção da emissora estuda mudanças no formato da atração para 2017. O programa "a", em exibição de segunda a sexta pela, ganha nova apresentadora a partir desta sexta-feira, dia 6 de janeiro, às 16h.A apresentadorafoi convidada e aceitou assumir o comando do programa. A profissional integra a equipe do “Caminhos da Reportagem”, produção premiada da TV Brasil.Na emissora, Vera Barroso, entre outras atividades, já apresentou o “” e dividiu o programa “, com o jornalista Ancelmo Gois.A direção da emissora estuda mudanças no formato da atração para 2017.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).