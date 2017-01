Você está: Notícias

Audiência

Fala Brasil deixa a Record TV na liderança

Vcfaz.tv - Hoje, 15:54







Fala Brasil deixa a Record TV na liderança (Divulgação) Fala Brasil deixa a Record TV na liderança (Divulgação)

O Fala Brasil iniciou o ano mais uma vez se consolidando como um dos telejornais de alcance nacional mais assistidos no País.



Na manhã desta segunda-feira, dia 02 de janeiro, a primeira edição de 2017 atingiu média de 8 pontos, consolidando a liderança isolada no ranking de audiências. A segunda colocada registrou média de 7 pontos com a exibição de um programa feminino.



Comandado por Carla Cecato e Roberta Piza, na faixa das 8h55 às 9h59, o jornalístico teve pico de 8 pontos e share de 27%. iniciou o ano mais uma vez se consolidando como um dos telejornais de alcance nacional mais assistidos no País.Na manhã desta segunda-feira, dia 02 de janeiro, a primeira edição de 2017 atingiu média de 8 pontos, consolidando a liderança isolada no ranking de audiências. A segunda colocada registrou média de 7 pontos com a exibição de um programa feminino.Comandado por Carla Cecato e Roberta Piza, na faixa das 8h55 às 9h59, o jornalístico teve pico de 8 pontos e share de 27%.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).