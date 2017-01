Você está: Notícias

Reality show

Lifetime estreia nova temporada de Dance Moms com episódio duplo especial

Vcfaz.tv - Hoje, 16:01







Lifetime estreia nova temporada de Dance Moms com episódio duplo especial (Divulgação) Lifetime estreia nova temporada de Dance Moms com episódio duplo especial (Divulgação)

A nova temporada de Dance Moms retorna à tela do Lifetime neste domingo, dia 8 de janeiro, a partir das 20h20.



Dance Moms , acompanha Abby Lee Miller, a apaixonada e superexigente instrutora de balé da escola que leva seu nome, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela dirige sua escola com mão de ferro, mas sempre arruma tempo para ensinar suas jovens e talentosas alunas e também para lidar com as exigências das mães das garotas, que fazem todo o possível para que as filhas realizem seus sonhos profissionais.



A vida de Abby está repleta de mudanças nesta nova temporada: um novo estúdio, a busca por uma nova Maddie e uma nova equipe 'mini', que pode lhe devolver o título nacional.



No episódio Especial: Proibido para mães , as meninas de Dance Moms se reúnem por conta própria, sem as mães, e sem Abby. Lavarão a roupa suja: a loucura de Abby na última temporada e a nova carreira de Maddie. E irão ensaiar uma nova dança que elas mesmas coreografaram.



Depois, no primeiro episódio da nova leva de inéditos, nova temporada, novas regras, mesmo sendo apenas a primeira semana de competição, Abby faz um anúncio bombástico e nada mais será o mesmo. Enquanto isso, a carreira de Maddie Ziegler, que já venceu um Teen Choice Awards neste ano, continua em ascensão e ela se prepara para sua estreia como atriz no cinema, em The Book of Henry, drama dirigido por Colin Trevorrow (de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros) estrelado por Naomi Watts e Sarah Silverman.





