Luan Santana ganha programa no Multishow em 2017

Luan Santana vai apresentar um programa semanal no canal de televisão por assinatura Multishow em 2017, com 13 episódios e ainda sem nome definido.



O cantor vai receber atrações musicais ao vivo para se apresentarem ao seu lado. As gravações serão no Rio de Janeiro, às quartas-feiras, com previsão de estreia para junho.





