Você está: Notícias

Recorde

Especial de Natal de "Ladybug" leva Gloob à liderança da TV Paga

robertoscalon - Hoje, 11:17







"Miraculous - As Aventuras de Ladybug" lidera audiência no Gloob (Divulgação/PGS) "Miraculous - As Aventuras de Ladybug" lidera audiência no Gloob (Divulgação/PGS)



Laydbug e Cat Noir animaram a véspera de Natal dos pequenos no Gloob com o episódio especial “ O Natal de Ladybug” , levando o canal a conquistar números recordes de audiência. Na história, Ladybug e Cat Noir precisam salvar o dia de Natal em Paris, já que o Papai Noel é enfeitiçado pelo vilão Hawk Moth e em sua nova forma o bom velhinho está determinado a fazer deste Natal o pior da cidade.



Na quinta-feira, 22 de dezembro, das 20h às 20h30, o programa foi líder de audiência em toda a TV Paga e, entre as crianças, também foi líder isolado com +80% de diferença na audiência em relação ao segundo colocado. O episódio especial impactou mais de meio milhão de assinantes.



Desde a estreia na TV, em março de 2016, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” vem mostrando a força de sua aderência entre as crianças. Na faixa horária de exibição da atração, o Gloob é líder de audiência entre as meninas, de 4 a 11 anos, e fica entre os dez canais por assinatura mais vistos. Entre as crianças, assume a 3ª posição no horário. A série ainda concluiu o ano de 2016 como o terceiro programa da Globosat em tempo assistido na plataforma VOD da NET, o NOW. Laydbug e Cat Noir animaram a véspera de Natal dos pequenos nocom o episódio especial “, levando o canal a conquistar números recordes de audiência. Na história, Ladybug e Cat Noir precisam salvar o dia de Natal em Paris, já que o Papai Noel é enfeitiçado pelo vilão Hawk Moth e em sua nova forma o bom velhinho está determinado a fazer deste Natal o pior da cidade.Na quinta-feira, 22 de dezembro, das 20h às 20h30, o programa foi líder de audiência em toda a TV Paga e, entre as crianças, também foi líder isolado com +80% de diferença na audiência em relação ao segundo colocado. O episódio especial impactou mais de meio milhão de assinantes.Desde a estreia na TV, em março de 2016,vem mostrando a força de sua aderência entre as crianças. Na faixa horária de exibição da atração, oé líder de audiência entre as meninas, de 4 a 11 anos, e fica entre os dez canais por assinatura mais vistos. Entre as crianças, assume a 3ª posição no horário. A série ainda concluiu o ano de 2016 como o terceiro programa da Globosat em tempo assistido na plataforma VOD da NET, o NOW.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).