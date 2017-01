Você está: Notícias

Lembranças

"A Praça é Nossa" relembra quadros clássicos

robertoscalon - Hoje, 11:58







Velha Surda será relembrada na "A Praça é Nossa" (Divulgação) Velha Surda será relembrada na "A Praça é Nossa" (Divulgação)



A partir desta quinta-feira (05), "A Praça é Nossa" reexibirá os melhores momentos deste ano mesclados aos antigos quadros que marcaram a história do programa. Esquetes de grandes humoristas que já passaram pelo banco mais querido do Brasil como Golias, Zé Bonitinho, Velha Surda, Vera Verão, A Fofoqueira, Patropi e Canarinho poderão ser revistos pelo telespectador durante o mês de janeiro.



Em alguns deles, será possível ver ainda participações especiais de Jô Soares, Hebe Camargo, Agnaldo Rayol, entre outros. No programa desta quinta, quem dará início às reexibições é ninguém menos que Golias, seguido pela participação especial da inesquecível Dercy Gonçalves e também o quadro de “Philadelpho”, o velhinho que não dava bola às investidas de mulheres bonitas.



