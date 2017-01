Você está: Notícias

Netflix disponibiliza nova temporada da série "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Recém-estreada nos EUA, a segunda temporada de "Shadowhunters: The Mortal Instruments" já está disponível na Netflix com a estreia de um novo episódio por semana. Baseado na saga de livros de fantasia “Os Instrumentos Mortais”, de Cassandra Clare, o seriado acompanha a jovem Clary Fray (Katherine McNamara), que descobre ser descendente dos chamados caçadores de sombras, híbridos de anjos com seres humanos, que lutam contra os seres das trevas em um mundo fantástico.



No episódio de estreia do novo ano, chamado “The Guilty Blood”, a protagonista está desesperada para encontrar Jace Wayland (Dominic Sherwood), que foi embora do instituto com o vilão Valentine (Alan Van Sprang), mas seus planos serão frustrados com a chegada de Victor Aldertree (Nick Sagar), que diz querer colocar o local de volta nos trilhos. Além disso, sua mãe Jocelyn (Maxim Roy) precisa se atualizar agora que está acordada.



