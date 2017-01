Você está: Notícias

The Young Pope

FOX Premium exibirá série inédita da HBO

robertoscalon - Hoje, 12:58







Jude Law estrela "The Young Pope" (Divulgação/HBO)



O canal FOX1 surpreende ao anunciar a exibição da série "The Young Pope" , coproduzida pelos grupos Sky, HBO e Canal Plus . A produção que já foi exibida na Itália, Inglaterra e chega aos EUA neste mês de janeiro, chegou a ser anunciada pela HBO Latin America e constava na grade de programação de janeiro do canal enviada à imprensa (atualizada na sequencia). Porém, segundo o site Notícias da TV , a série será exibida no Brasil pelo canal premium da FOX .



Dirigida por Paolo Sorrentino, a produção tem Jude Law, Diane Keaton e James Cromwell no elenco e acompanha a trajetória de Lenny Belardo, o primeiro Papa ítalo-americano, e também o mais jovem da história. Cansado dos liberais, o Vaticano elegeu um Papa conservador que enfrentará conflitos morais em busca de um sentido para seu cargo. Assim, Lenny enfrenta diversos escândalos e intrigas que ocorrem nos bastidores da igreja que desafiarão sua fé.



