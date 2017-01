Você está: Notícias

Contrato

SKY se posiciona sobre renovação de acordo com FOX

Vcfaz.tv - Hoje, 14:53







SKY se posiciona sobre renovação de acordo com FOX (Divulgação) SKY se posiciona sobre renovação de acordo com FOX (Divulgação)

A operadora de multisserviços SKY e a programadora FOX estão em processo de renegociação dos contratos para distribuição dos canais FOX, FOX Life, FOX Sports, FOX Sports 2, FX, Nat Geo e Nat Geo Wild aos assinantes brasileiros, conforme você leu ontem aqui



Em nota, a operadora se posicionou sobre o caso na manhã desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Confira abaixo a íntegra do comunicado:



"A SKY tem o compromisso de entregar a melhor programação da TV por assinatura para seus clientes em todo o Brasil e busca sempre defender os interesses de seus assinantes. Neste momento, a empresa e a programadora dos canais FOX negociam um novo acordo comercial. Caso não haja um consenso, a FOX poderá excluir os canais do line up da operadora. Nessa hipótese, a SKY substituirá os canais conforme regulamentação em vigor. " A operadora de multisserviçose a programadoraestão em processo de renegociação dos contratos para distribuição dos canais FOX, FOX Life, FOX Sports, FOX Sports 2, FX, Nat Geo e Nat Geo Wild aos assinantes brasileiros, conforme você leu ontemEm nota, a operadora se posicionou sobre o caso na manhã desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Confira abaixo a íntegra do comunicado:"A





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).