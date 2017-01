Você está: Notícias

Filmes do mês

Fevereiro: "As Memórias de Marnie" e filme indicado ao Oscar estreiam no Telecine Cult

robertoscalon - Hoje, 21:45







"As Memórias de Marnie" estreia no Telecine Cult (Divulgação/California) "As Memórias de Marnie" estreia no Telecine Cult (Divulgação/California)



O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão , as novidades da rede Telecine para fevereiro. Um dos destaques do Telecine Cult é "As Memórias de Marnie" , filme do Studio Ghibli, dirigido por Hiromasa Yonebayashi. O longa segue Anna, uma menina de 12 anos, filha de pais adotivos, que sempre muito solitária e não exatamente feliz. Um belo dia, em um castelo numa ilha isolada, ela conhece Marnie (Kiernan Shipka). A menina loira de vestido branco se torna a grande e única amiga de Anna, mas ela descobrirá que Marnie não é exatamente quem parece ser. A animação estreia dia 25 de fevereiro, às 22h.



Outro destaque é o filme colombiano indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, "O Abraço da Serpente" ( 02 de fevereiro, às 22h). Théo é um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamakate para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade. Quarenta anos depois, a trilha de Théo é seguida por Evan, outro explorador que tenta convencer Karamakate a ajudá-lo.



Michael Caine, Harvey Keitel e Rachel Weisz estrelam "A Juventude" ( 18 de fevereiro, às 22h). No longa dirigido por Paolo Sorrentino, um maestro aposentado está de férias com sua filha e seu melhor amigo cineasta quando recebe um convite da Rainha Elizabeth II para se apresentar no aniversário do Príncipe Philip. Já na França, um maníaco persegue jovens mulheres aleatórias em "Na Próxima, Acerto o Coração" ( 09 de fevereiro, às 22h). Franck, um tímido policial é designado para investigar o caso e, na verdade, sabe mais dos crimes do que qualquer um poderia imaginar.



James Franco e Charlotte Gainsbourg protagonizam "Tudo Vai Ficar Bem" ( 11 de fevereiro, às 22h). Certo dia o escritor Tomas briga com a sua namorada e decide dirigir sem rumo. Nervoso, perde o controle do carro, atropela e mata uma criança. Afetado pelo trágico acidente, ele não consegue mais ter uma vida tranquila. Na produção italo-francesa "Incompreendida"

( 16 de fevereiro, às 22h), uma menina de nove anos busca incessantemente o carinho e a compreensão dos pais. Entretanto, suas tentativas serão frustradas, uma vez que seus pais tem mais afinidade com as filhas geradas em outros casamentos.



Dentro e fora do campo, um grupo de jogadores de beisebol da faculdade traça o seu caminho diante das novidades e loucuras da vida adulta que se inicia em "Jovens, Loucos e Mais Rebeldes" ( 04 de fevereiro, às 22h). Encarando as liberdades e as responsabilidades dessa fase da vida, eles crescem e se conhecem. Já em "A Linguagem do Coração" ( 21 de fevereiro, às 22h), conta a história de uma menina surda e cega de quatorze anos que não pode se comunicar com o mundo ao seu redor. O pai da menina decide levá-la ao Instituto Larnay perto de Poitiers, onde as freiras cuidam de mulheres surdas.



Ainda tem a comédia francesa "Beijei uma Garota" ( 28 de fevereiro, às 20h10), que traz um homossexual convicto, um dia acorda ao lado de uma bela e sedutora jovem sueca que conheceu em uma noite de bebedeira. A situação o coloca em pânico, já que está prestes a oficializar o casamento com seu companheiro há 10 anos. Tentando entender a súbita atração que sente, Jérémie volta a procurá-la e vê a situação se complicar cada vez mais.



Saiba mais:

Fevereiro: Aventura épica "Deuses do Egito" estreia no Telecine Premium

Fevereiro: Telecine traz comédia com Ingrid Guimarães e drama com Hugh Jackman

Janeiro: Telecine Premium traz "Mogli" e filme da saga "Divergente"

Janeiro: Sequência de "Vai Que Dá Certo" e filmes de terror também chegam ao Telecine

Janeiro: Filme dirigido por Natalie Portman é destaque no Telecine Cult continua trazendo em, as novidades da redepara fevereiro. Um dos destaques do, filme do Studio Ghibli, dirigido por Hiromasa Yonebayashi. O longa segue Anna, uma menina de 12 anos, filha de pais adotivos, que sempre muito solitária e não exatamente feliz. Um belo dia, em um castelo numa ilha isolada, ela conhece Marnie (Kiernan Shipka). A menina loira de vestido branco se torna a grande e única amiga de Anna, mas ela descobrirá que Marnie não é exatamente quem parece ser. A animação estreia diaàs 22h.Outro destaque é o filme colombiano indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro,às 22h). Théo é um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamakate para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade. Quarenta anos depois, a trilha de Théo é seguida por Evan, outro explorador que tenta convencer Karamakate a ajudá-lo.Michael Caine, Harvey Keitel e Rachel Weisz estrelamàs 22h). No longa dirigido por Paolo Sorrentino, um maestro aposentado está de férias com sua filha e seu melhor amigo cineasta quando recebe um convite da Rainha Elizabeth II para se apresentar no aniversário do Príncipe Philip. Já na França, um maníaco persegue jovens mulheres aleatórias emàs 22h). Franck, um tímido policial é designado para investigar o caso e, na verdade, sabe mais dos crimes do que qualquer um poderia imaginar.James Franco e Charlotte Gainsbourg protagonizamàs 22h). Certo dia o escritor Tomas briga com a sua namorada e decide dirigir sem rumo. Nervoso, perde o controle do carro, atropela e mata uma criança. Afetado pelo trágico acidente, ele não consegue mais ter uma vida tranquila. Na produção italo-francesaàs 22h), uma menina de nove anos busca incessantemente o carinho e a compreensão dos pais. Entretanto, suas tentativas serão frustradas, uma vez que seus pais tem mais afinidade com as filhas geradas em outros casamentos.Dentro e fora do campo, um grupo de jogadores de beisebol da faculdade traça o seu caminho diante das novidades e loucuras da vida adulta que se inicia emàs 22h). Encarando as liberdades e as responsabilidades dessa fase da vida, eles crescem e se conhecem. Já emàs 22h), conta a história de uma menina surda e cega de quatorze anos que não pode se comunicar com o mundo ao seu redor. O pai da menina decide levá-la ao Instituto Larnay perto de Poitiers, onde as freiras cuidam de mulheres surdas.Ainda tem a comédia francesaàs 20h10), que traz um homossexual convicto, um dia acorda ao lado de uma bela e sedutora jovem sueca que conheceu em uma noite de bebedeira. A situação o coloca em pânico, já que está prestes a oficializar o casamento com seu companheiro há 10 anos. Tentando entender a súbita atração que sente, Jérémie volta a procurá-la e vê a situação se complicar cada vez mais.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).