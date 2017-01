Você está: Notícias

Sem Censura tem edição especial com ex-apresentadoras, exceto Leda Nagle

Para comemorar os 31 anos do Sem Censura , a TV Brasil exibe nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, uma edição especial com seis ex-apresentadoras do programa. A atração é comandada por Vera Barroso , a nova apresentadora do Sem Censura.



Gravado no dia 22 de dezembro, o programa homenageia Leda Nagle . “ Estou aqui com minhas colegas que apresentaram o Sem Censura. Uma delas não está aqui hoje, a Leda Nagle, que é uma das jornalistas mais competentes. Leda, tudo de bom para você. A gente não precisa desejar sucesso porque você é sinônimo de sucesso ”, disse Vera Barroso, logo na abertura do programa. O contrato de Leda Nagle com a TV Brasil, que vence nesta quinta-feira, 5 de janeiro, não foi renovado.



Durante uma hora e meia, Vera Barroso bateu um descontraído papo com seis ex-apresentadoras do Sem Censura: Lúcia Leme, Gilsse Campos, Beth Camarão, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro e Carla Ramos. Elas contaram o que o Sem Censura representou em suas trajetórias, além de destacar histórias curiosas de entrevistas que tiveram situações inusitadas e imprevistos. O programa fez ainda uma homenagem ao jornalista Mario Morel, um dos diretores do Sem Censura.



A partir de segunda-feira, 9 de janeiro, o Sem Censura será ao vivo e terá sempre um debatedor convidado. No dia 9, o programa será sobre os "Cem anos do Samba". Os convidados são os músicos Diogo Nogueira, João Bosco, Monarco, Wilson das Neves e Nilze Carvalho, e o historiador Luiz Antonio Simas. O debatedor deste programa será Tiago Alves , da Rádio MEC.



