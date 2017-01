Você está: Notícias

SundanceTV estreia a série "Jack Irish" com Guy Pearce

O canal de televisão por assinatura SundanceTV estreia com exclusividade o drama “ Jack Irish ” no próximo dia 31 de janeiro, terça-feira, às 22h. O thriller, dividido em seis episódios, é estrelado pelo vencedor do Emmy, Guy Pearce , e leva os espectadores por uma emocionante viagem desde o subúrbio de Melbourne até a movimentada cidade de Manila, nas Filipinas, atrás de um segredo inesperado e mortal.



Pearce (Prometheus, “Mildred Pierce,” O Discurso do Rei, Priscilla, a Rainha do Deserto) interpreta um homem que tenta colocar sua vida de volta nos eixos. Jack Irish, um ex-advogado criminalista cujo mundo implodiu, passa agora seus dias dividindo seu tempo como detetive particular, cobrador de dívidas, aprendiz de fabricação de armários, e amante nas horas vagas. Jack, um especialista em encontrar aqueles que não querem ser encontrados, mortos ou vivos, dá uma mão aos seus amigos, enquanto foge de seu passado. Isto é, até que o passado o alcance.



O mundo de Jack gira em torno do hipódromo, do "pub" local e da oficina de carpintaria onde se tornou aprendiz de um mestre artesão. Contudo, é o seu trabalho de investigação, muitas vezes em pequenos trabalhos que se transformam em casos muito mais complexos e perigosos, que coloca Jack em um novo caminho - que ele segue persistentemente. De policiais corruptos a bandidos do submundo, líderes políticos e religiosos e jornalistas investigativos, de repente todo mundo parece querer um pouco do Jack Irish.





