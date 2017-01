Você está: Notícias

Açaí

Food Network estreia Especial de Verão

A chef Luiza Hoffmann explora o açaí e apresenta receitas de dar água na boca (Divulgação) A chef Luiza Hoffmann explora o açaí e apresenta receitas de dar água na boca (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Food Network exibe de 9 a 27 de janeiro, sempre às 15h30, o Especial de Verão .



O destaque fica por conta da chef Luiza Hoffmann , do programa Bizu , que traz para a audiência sugestões de entradas, pratos principais e sobremesas a base de ingredientes do dia a dia dos brasileiros. A programação de verão também apresenta as séries Refeição em 30 Minutos, com Rachael Ray, Loucos por Churrasco, com Bobby Flay e Sabores da Itália e Giada em Casa com Giada De Laurentiis.



Como destaque, no dia 27 de janeiro, às 15h30, Luiza ensina deliciosas receitas simples e refrescantes a base de açaí . Como sugestão de entrada, a chef dá dicas para o preparo uma salada de folhas, brotos e flores com manga e um delicioso molho de açaí com iogurte; como prato principal uma pescada amarela ao molho de açaí e cebola queimada com farofa de quinoa e, para fechar o menu, uma sobremesa de açaí com maracujá.





