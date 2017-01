Você está: Notícias

Peles em Guerra

E! estreia reality de competição com RuPaul e Rebecca Romijn

O canal de televisão por assinatura E! Entertainment Television traz para o público brasileiro a atração Peles em Guerra , comandada pela atriz Rebecca Romijn (X-Men, Ugly Betty).



Em oito episódios de uma hora cada, Guerra de Peles busca encontrar os pintores de corpo mais talentosos e versáteis dos Estados Unidos. Romijn , a primeira modelo a ter o corpo pintado para a edição especial da revista norte-americana Sports Illustrated antes de fazer sua grande estreia como a corpo pintado em azul “Mystique” em X-Men, será acompanhada do legendário entretainer RuPaul e os reconhecidos e aficionados pintores de corpo Craig Tracy e Robin Slonina como juris na temporada de Peles em Guerra, que estreia segunda, 09 de janeiro, às 22h, no E! .



“ Como alguém que sabe como um corpo pode ser transformado com tinta, eu estou realmente animado para apresentar Guerra de Peles ”, disse Romijn. “ Este é o novo formato de arte não descoberto, e mal posso esperar para conhecer os artistas e os concorrentes que trazem a pintura do corpo para a vida, literalmente! ”, completou.



