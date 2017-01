Você está: Notícias

Confira o preço do pacote para o Big Brother Brasil 17 nas principais operadoras

Já está tudo pronto para começar a 17ª edição do reality show Big Brother Brasil . A TV Globo inicia as transmissões no próximo dia 23 de janeiro. Duas novidades serão apresentadas de cara: Tiago Leifert assume o controle da atração e pela primeira o programa terá início em uma segunda-feira.



Os assinantes de operadoras de TV por assinatura já podem acompanhar o aquecimento para o programa e garantir o acesso a todas as emoções através de pacotes em pay-per-view já a venda nas principais operadora.



O pacote do BBB 17 já está disponível para assinantes Oi TV por 4 parcelas de R$ 68,90. Assinantes dos canais Premiere, Combate ou adultos da Playboy pagam apenas 4 parcelas de R$ 62,11.



Na SKY o pacote tem um custo de R$ 59,99. Assinantes dos canais Premiere, Combate ou adultos da Playboy pagam apenas 4 parcelas de R$ 53,99.



O BBB17 nas operadoras Claro HDTV e NET HDTV custam 4 parcelas de R$ 59,90. Assinantes dos canais Premiere, Combate ou adultos da Playboy pagam apenas 4 parcelas de R$ 53,90.



