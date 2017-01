Você está: Notícias

A vez das crianças

"The Voice Kids" volta em uma nova edição neste domingo

robertoscalon - Hoje, 23:37







Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, André Marques e Victor e Léo (Globo/João Miguel Jr.) Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, André Marques e Victor e Léo (Globo/João Miguel Jr.)



As tardes de domingo voltarão a ter muita música, a partir deste domingo (08), quando estreia a nova temporada do "The Voice Kids" . Na tarefa de orientar e avaliar o desempenho dos candidatos estão os técnicos Ivete Sangalo, Calinhos Brown e a dupla Victor & Leo, que ocupam novamente as cadeiras vermelhas. André Marques assume o comando da atração e estreia na nova função tendo Thalita Rebouças como parceira.



Nesta primeira fase, as ‘Audições às Cegas’, cada técnico terá a difícil missão de escolher 24 vozes. Os candidatos, com idades entre 9 e 15 anos, se apresentam e são avaliados apenas pela sua voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam os três times: Time Ivete, Time Brown e Time Victor & Leo. Se mais de um técnico escolher o mesmo candidato, quem escolhe com quem quer trabalhar é o próprio jovem talento. Depois da primeira fase o público poderá acompanhar a fase das ‘Batalhas’, os ‘Shows ao vivo’, semifinal e a grande final, em que o campeão do ‘The Voice Kids’ sairá com o prêmio de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.



