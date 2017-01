Você está: Notícias

O Senhor do Tráfico

"Conexão Repórter" reexibe entrevista com Fernandinho Beira-Mar

robertoscalon - Hoje, 23:41







Roberto Cabrini entrevista Fernandinho Beira-Mar (Divulgação/SBT) Roberto Cabrini entrevista Fernandinho Beira-Mar (Divulgação/SBT)



Da baixada fluminense para o poder nos morros cariocas e as alianças com guerrilhas na América Latina. No "Conexão Repórter" deste domingo (08), Roberto Cabrini reexibe a entrevista em que ficou frente a frente com Fernandinho Beira-Mar. Após diversas tentativas, o “senhor do tráfico” concordou em dar uma entrevista exclusiva, a maior já feita com ele até hoje, e revela seu lado audacioso, implacável, cerebral e, por vezes, cruel. Avesso à hipocrisia, ele se descreve para Cabrini como alguém que paga pelo que fez. A lista do que ele admite não é pequena e inclui execuções sumárias, mas o entrevistado também afirma pagar pelo que não fez.



Nasceu Luís Fernando da Costa, mas todos o conhecem como Fernandinho Beira-Mar. Um nome emblemático, temido e respeitado no mundo do crime. O programa mostra como ele dominou o tráfico do Rio de Janeiro, chegando a comercializar 70% das drogas em território brasileiro e passando pelo Paraguai, Uruguai e Colômbia. A reportagem fala também da aliança com as FARC - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e a comparação de Fernandinho com Pablo Escobar. Sua fama atraiu seguidores e fez surgir até músicas celebrando seu poder.



Durante seus dias com a guerrilha, na selva amazônica, acabou sendo descoberto. Hoje, está preso próximo à mesma floresta que o abrigou, em um presídio de segurança máxima. O telespectador vai conhecer sua lógica, seus medos e seus conflitos. Cabrini mostra ainda a resposta do Estado a um detento que sempre desafiou o sistema, comandando rebeliões, empreendendo fugas e comandando o tráfico mesmo atrás das grades.



O documentário "O Senhor do Tráfico" vai ao ar no "Conexão Repórter" , no dia 08 de janeiro , meia noite, logo após o "Programa Silvio Santos" no SBT . Da baixada fluminense para o poder nos morros cariocas e as alianças com guerrilhas na América Latina. Nodeste domingo (08), Roberto Cabrini reexibe a entrevista em que ficou frente a frente com Fernandinho Beira-Mar. Após diversas tentativas, o “senhor do tráfico” concordou em dar uma entrevista exclusiva, a maior já feita com ele até hoje, e revela seu lado audacioso, implacável, cerebral e, por vezes, cruel. Avesso à hipocrisia, ele se descreve para Cabrini como alguém que paga pelo que fez. A lista do que ele admite não é pequena e inclui execuções sumárias, mas o entrevistado também afirma pagar pelo que não fez.Nasceu Luís Fernando da Costa, mas todos o conhecem como Fernandinho Beira-Mar. Um nome emblemático, temido e respeitado no mundo do crime. O programa mostra como ele dominou o tráfico do Rio de Janeiro, chegando a comercializar 70% das drogas em território brasileiro e passando pelo Paraguai, Uruguai e Colômbia. A reportagem fala também da aliança com as FARC - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e a comparação de Fernandinho com Pablo Escobar. Sua fama atraiu seguidores e fez surgir até músicas celebrando seu poder.Durante seus dias com a guerrilha, na selva amazônica, acabou sendo descoberto. Hoje, está preso próximo à mesma floresta que o abrigou, em um presídio de segurança máxima. O telespectador vai conhecer sua lógica, seus medos e seus conflitos. Cabrini mostra ainda a resposta do Estado a um detento que sempre desafiou o sistema, comandando rebeliões, empreendendo fugas e comandando o tráfico mesmo atrás das grades.O documentáriovai ao ar no, no dia, meia noite, logo após ono





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).